(MF) – Un homme a été attaqué par deux malfaiteurs dans la nuit de vendredi à samedi à Esch-sur-Alzette. S'en est suivi une folle course-poursuite avec une patrouille de police. L'un des voleurs a pris de gros risques.

C'est sur le parking d'un café situé rue Pierre Michels à Esch que les deux malfrats ont attaqué leur victime avant de prendre la fuite.



Alertée, une patrouille de police, est rapidement tombée sur les deux hommes. Ils ont immédiatement fui en direction du parking du CHEM.



Lors de la poursuite dans le parking, l'un des deux fugitifs a sauté au-dessus d'un mur et fait un saut inattendu de plusieurs mètres dans le vide. Il est retombé dans un lit de gravier. Et n'a pu repartir qu'en boîtant. Les policiers parvenant alors à le stopper. Du second fugitif, plus de trace, il a disparu dans la nature.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.