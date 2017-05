Dans le cadre des festivités autour de la fête nationale de cette année, la Ville de Luxembourg lance pour la première fois un appel pour faire participer les particuliers à la retraite aux flambeaux organisée la veille de la fête nationale, le 22 juin.



Les personnes souhaitant se joindre au cortège officiel qui prendra son départ au Puits Rouge pour passer par la rue du Fossé, la rue Notre-Dame et le boulevard Roosevelt et défiler ensuite devant la tribune grand-ducale, sont priées de s’inscrire jusqu’au 31 mai inclus par mail auprès du Service des fêtes et marchés ( sfm@vdl.lu ) en indiquant leur prénom et leur nom.

Un maximum de 300 particuliers pourra participer au défilé, à côté des clubs et associations; les demandes seront traitées chronologiquement.

