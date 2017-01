Le Cactus Howald est fermé depuis ce mercredi 18 janvier et le restera jusqu'au mercredi 25 janvier à 8 heures. Le temps d'achever son déménagement vers un supermarché provisoire au niveau -1 du parking souterrain. D'ici «un et demi, deux ans» un supermarché flambant neuf rouvrira ses portes.

«Nous allons aménager un tout nouveau supermarché à la place de l'actuel magasin», assure Carine Putz, responsable de la communication chez Cactus. Un supermarché plus vaste et plus moderne. C'est la suite d'une mue démarrée il y a deux ans et qui a déjà conduit le groupe à repenser intégralement son parking.

Cactus anticipe l'explosion démographique prochaine qu'annoncent déjà les différents immeubles en cours de construction sur le Ban de Gasperich voisin et auquel il sera directement relié par une passerelle déjà construite au-dessus du chemin de fer.

En attendant, le supermarché actuel sera transféré dans le parking souterrain «dans un grand magasin de 4.500 m2 environ. Les locataires comme l'agence de voyages, le Mister minit ou le kiosk resteront dans des containers sur le parking», précise la responsable de la communication.



Le supermarché provisoire ouvrira dès le mercredi 25 janvier à 8 heures et restera exceptionnellement ouvert jusqu'à 22 h30 ce jour-là.