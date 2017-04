(AF/C.) - Le pont de Neudorf, Ronn Bréck, va être démonté ce mois-ci. L'accès entre le quartier de Neudorf et le centre-ville d'Esch sera par conséquent fermé à la circulation entre le 12 et le 16 avril.

Cet ancien pont ferroviaire presque centenaire a été construit en 1927. La ville d'Esch a décidé son démontage pour des raisons de sécurité. Le chantier sera mis en place entre le 10 et le 12 avril. Les travaux se dérouleront entre le 12 avril à minuit et dureront jusqu'au 16 avril à 4 heures du matin.



Durant cette phase, tout passage carrossable sous le pont sera interdit. Afin de pouvoir garantir aux résidents du côté Neudorf une liaison permanente vers le centre-ville, une navette bus réalisera la liaison piétonne entre le quartier Neudorf et la gare TICE du 12 au 15 avril, entre 7 heures et 19 heures. Les bus circuleront toutes les 15 minutes entre l’arrêt bus rue de Schifflange et la gare TICE, via le Dieswee. Un passage piéton sécurisé sous l’ouvrage sera mis en place du 12 au 15 avril entre 19 heures et 7 heures.

Pour des raisons de sécurité (montage et démontage des grues tournantes) les accès et directions suivants seront barrés à toute circulation (y compris piétonne) les 12 et 16 avril entre minuit et 4 heures du matin:

- Schifflange vers Esch/Neudorf via la rue de Schifflange (CR 168)

- Rumelange vers Esch/Neudorf via la N31

- Galgenberg (Rue du Stade) vers Esch/Neudorf

