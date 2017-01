(MM) - À partir de la rentrée prochaine, une nouvelle section centrée sur les nouvelles technologies sera proposée aux lycéens luxembourgeois. Le ministère de l'Education nationale vient en effet de créer le label Future Hub, afin d'accompagner les élèves intéressés par les nouvelle technologie et les sciences de l'information et de la communication.

Quels lycées sont concernés?

Dans un premier temps, 3 lycées deviendront "pôles de compétences et de formation" et proposeront des enseignements liés aux nouvelles technologies à travers une nouvelle section, la section I.

Le lycée des Arts et Métiers et le lycée technique d'Esch-sur-Alzette proposeront cette section dès la rentrée 2017. En 2018, viendra s'ajouter le lycée Edward Steichen de Clervaux.

Quel sera le contenu des cours?

Premièrement, la langue anglaise aura une place très importante au sein de la section.

Aux mathématiques et aux sciences, viendront ensuite s'ajouter des cours de programmation, de gestion de base de données ou encore de développement de jeux vidéo.

Les élèves auront également accès à des "jouets" robotiques et à des tablettes numériques.

Quels sont les élèves concernés?

La section débute en classe de 3ème et s'adresse à tous les élèves qui ont réussi leur classe de 4ème. Elle exige des connaissances de base solides en mathématiques, en sciences et une grande culture générale.

Le site www.futurehub.lu a été créé pour informer les lycéens et ces derniers peuvent d'ores et déjà adresser une lettre de motivation à l'adresse suivante: info@futurehub.lu

Pour Patrice Straus, directeur du lycée technique d'Esch, cette section n'aura pas de mal à trouver des élèves motivés: «Nous constatons depuis des années un accroissement des élèves qui s'inscrivent en informatique. C'est un domaine où nous n'avons pas de doutes sur l'intérêt des jeunes.»







Pour le ministère de l'Education nationale, reste désormais à trouver les 17 enseignants en informatique. Un recrutement a déjà été lancé, mais il s'annonce compliqué. «Si on ne les trouve pas, nous proposerons une mesure alternative» a annoncé Claude Meisch, avant d'ajouter que «c'est dans ce secteur que se trouvent les emplois d'aujourd'hui et de demain.»