(VO) - Les Luxembourgeois sont nombreux à partir en vacances puisque 83% d'entre eux y sont allés en moyenne quatre fois par an à l'étranger en 2015 . Un poste de dépense annuel de 2.800 euros, d'après une récente étude du statec.

L'étude montre aussi que les Luxembourgeois dépensent en moyenne 107 euros par nuitée lorsqu'ils vont à l'hôtel ou en location et qu'ils sont ceux qui vont le plus en vacances: ils sont en troisième position derrière la Suisse et la Finlande.

Et si l'on considère les séjours d'au moins quatre nuitées, le Luxembourg se place en première position avec 75%.

Au Luxembourg, les résidents qui sont partis en voyage en 2015 ont séjourné en moyenne 26 nuitées en dehors de chez eux. En moyenne, ils partent quatre fois dans l'année pour une durée d'une semaine.

Cependant, ces voyages sont souvent motivés par des visites à la famille qui réside à l'étranger: en 2015, 23% des séjours au Luxembourg étaient destinés à ceci.

L'Europe: destination préférée

La plupart du temps, les Luxembourgeois passent leurs vacances en Europe (87%). C'est surtout vers la France qu'ils se rendent (18% des nuitées), puis l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et l'Italie avec environ 10% des nuitées pour chaque destination.

Dans 65% des cas, les Luxembourgeois occupent un logement payant pendant leurs vacances. Les autres passent leur séjour dans leur résidence secondaire ou bien sont logés gratuitement par des amis ou de la famille.



L'hôtel reste le logement préféré: 71% des personnes qui ont un logement payant en vacances choisissent cette formule. Le camping, en revanche, est peu apprécié: ils sont 4% à le choisir.

Le budget le plus important d'Europe

C'est au Luxembourg que le budget voyages de loisirs est le plus élevé d'Europe: 2.800 euros par an et par voyageur. Avec ce budget, le Luxembourg se place loin devant l'ensemble des pays européens. Il dépense en moyenne 107 euros par nuitée et se place en quatrième position derrière l'Autriche, Malte et la Suisse.



Le Statec lance une nouvelle étude à laquelle vous pouvez participer si vous le souhaitez en cliquant ici.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.