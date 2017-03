Des travaux vont être réalisés sur l'autoroute A13 à partir de ce vendredi, 20 heures, jusqu'au lundi 3 avril, 6 heures. Une ligne aérienne de haute tension va être enlevée au niveau de la jonction de Lankelz.

Des barrages et des déviations vont être mis en place

Vendredi 31 mars de 22 à 24 heures: enlèvement d’une ligne aérienne



Fermeture de l’autoroute A13 entre la jonction de Lankelz et l’échangeur Differdange en direction de Pétange;



Fermeture de la bretelle d’accès de l’échangeur Ehlerange en provenance de la N37 et en direction de Pétange de l’autoroute A13;



Fermeture de la bretelle d’accès de la jonction de Lankelz en provenance de Hollerich de l’autoroute A4 et en direction de Pétange de l’autoroute A13.



Vendredi 31 mars de 20 heures au lundi 3 avril, 6 heures: travaux d’aménagement de la jonction Lankelz



Fermeture de l’autoroute A13 en provenance de Pétange et en direction de l’autoroute A4 entre l’échangeur Differdange et la jonction Lankelz;



Fermeture de l’accès à l’autoroute A13 via la jonction de Lankelz en provenance de la N4D;



Fermeture des bretelles d’accès des échangeurs Differdange et Ehlerange en direction de la jonction de Lankelz de l’autoroute A13.



Le trafic en provenance de Pétange de l’autoroute A13 et en direction de l’autoroute A4 ainsi que le trafic en provenance de l’autoroute A4 et de la N4D et en direction de Pétange de l’autoroute A13 est dévié entre l’échangeur Differdange et la jonction de Lankelz dans les deux sens via la N32, le CR110 et la N4D.



Suppression définitive

À partir du vendredi 31 mars, 6 heures, le tourne-à-gauche de la jonction de Lankelz en provenance de la N4D et du CR110 et en direction du rond-point Raemerich de l’autoroute A4 est supprimé définitivement.



Le nouvel itinéraire se fait via la route N4C et N31 jusqu’au rond-point Raemerich.



