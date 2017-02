(MF) – Le mois de janvier 2017 a été deux fois plus froid en moyenne que les trente dernières années mesurées au Luxembourg. Il y a aussi eu deux fois plus de jours de neige et beaucoup plus d'heures d'ensoleillement.

Ce n'est plus qu'une impression mais une certitude chiffrée: en janvier, il a fait plus froid que d'ordinaire au Luxembourg. Selon le bilan météorologique mensuel de Meteolux concocté avec toutes les données collectées dans le parc météorologique localisé à proximité de l'aéroport du Findel, la température moyenne du mois de janvier 2017 a été de -1,6°C. Soit 0,8°C de moins que la moyenne de la période de référence (1981-2010).

Le pic le plus froid a été enregistré le samedi 7 janvier au Findel. Le mercure est descendu jusqu'à -9,7°C. Alors qu'il est monté à 6,1°C le lundi 30 janvier, jour le plus "chaud" du mois.



L'hiver a marqué le pays de son empreinte blanche durant 16 jours en janvier! Plus d'un jour sur deux. Il a neigé 15 jours au Findel et la neige est restée au sol durant 16 jours. D'ordinaire, c'est-à-dire durant la période de référence, le sol est couvert de neige durant 8,9 jours seulement en janvier.



A noter que le sol est resté gelé 28 jours sur les 31 que compte le mois. C'est six jours de plus que la moyenne. Meteolux a mesuré quatre jours d e verglas contre 1,8 jours en moyenne.

Les Luxembourgeois ont plus pu profiter du soleil en janvier puisqu'il y a eu 88,1 heures d'insolation. C'est presque 33 heures de plus que dans un mois de janvier traditionnel!



















