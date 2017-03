(AF) - En un an, l'emploi salarié a augmenté de 3,3%. Le dernier trimestre de 2016 s'est achevé en affichant une hausse de 0,9% par rapport au trimestre précédent. Les activités spécialisées et l'information-communication représentent 20% de l'emploi, indique le STATEC dans une étude publiée vendredi.



Les activités spécialisées en général ont davantage la cote puisqu'elles ont progressé de 5,8% en un an. Idem pour l'information et la communication qui affichent une progression de 4,8% en un an.



Ces deux branches représentent 20% de l'emploi salarié au Luxembourg. Pour le quatrième trimestre 2015 et le quatrième trimestre 2016, elles représentent 39,8% des créations d'emplois (nettes) dans le pays.

Travailleurs étrangers UE et hors UE



L'emploi des frontaliers a évolué plus rapidement que celui des résidents: +4,1 contre +2,6% en un an. L'immigration voit croître le nombre de travailleurs résidents issus de l'UE de 3,3% et ceux issus de pays extérieurs à l'UE de 9,9%.



