Par Christelle Brucker

L'énergie que nous consommons impacte l'environnement.

On en est tous conscient, encore plus en période de pics de pollution: alors qu'en décembre, la Lorraine dépassait la cote d'alerte aux particules fines plusieurs jours d'affilée, le Luxembourg a été épargné et il semble que les efforts consentis ces dernières années pour promouvoir la haute performance énergétique des bâtiments y soient pour quelque chose.

Mais au fait, un bâtiment "passif", c'est quoi? Un bâtiment capable de préserver le confort de ses usagers sans utiliser de chauffage en hiver ou de climatisation en été. La chaleur par exemple, est récupérée à partir de l'air de ventilation (cuisine, salle de bain), de panneaux solaires, et du rayonnement thermique des occupants.

L'UE prête pour un premier bilan

L'énergie que nous consommons n'est pas gratuite.

A l'échelle de l'Union européenne, le secteur du bâtiment engloutit à lui seul 40% de la consommation d'énergie totale. Les constructions anciennes et mal isolées sont de véritables gouffres énergivores. Or, l'UE importe 53% de l'énergie qu'elle consomme: la facture est donc salée.

Pour réduire cette dépendance, le Parlement européen adoptait dès 2010 la directive "Performance énergétique des bâtiments", dont l'objectif était de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre, de disposer de 20% d'énergie renouvelable et de réduire de 20% la consommation globale.



Tout ça en imposant des critères stricts. En clair, en 2020, chaque nouvelle construction devra avoir une consommation d'énergie quasiment nulle.



Chauffage, production d’eau chaude, climatisation, ventilation, éclairage: la directive dresse une liste d'exigences minimales et une méthode commune à mettre en oeuvre dans les Etats membres.



La Commission a prévu d'examiner ce mois-ci les progrès accomplis par les Etats dans ce domaine et de présenter de nouvelles propositions si nécessaire.

Vous prévoyez des travaux pour mieux isoler votre logement, vous avez droit à des aides financières

Shutterstock

Le Luxembourg prend les devants

L'énergie que nous consommons n'est pas inépuisable.

Le Luxembourg a préféré prendre les devants et ne pas attendre 2020 pour agir: depuis le 1er janvier, un nouveau standard "passif" est imposé pour toute nouvelle construction sur le territoire.

Il n'y a désormais plus d'alternative: la législation propulse la maison passive en tant que nouveau standard énergétique au Luxembourg.



Les avantages:

coût de chauffage très faible



confort avec une température uniforme des murs intérieurs et des sols

air de meilleur qualité grâce à la ventilation contrôlée

pas de moisissure ou d'humidité

chaleur en hiver, fraîcheur en été

consommation d'énergie réduite jusqu'à 90%

réduction des émissions de CO2

Principal inconvénient:

un surcoût d'investissement de 10 à 15% au départ

Pour accompagner les citoyens dans ce changement et en absorber le surcoût, la Chambre des députés a adopté le 22 décembre 2016, le nouveau paquet Klimabank an nohaltegt Wunnen (Banque climatique et logement durable).

Ces nouvelles mesures devraient booster la construction durable et l’assainissement énergétique des habitations.

De nouvelles aides pour booster les initiatives durables

L'Etat a imaginé des outils concrets pour soutenir les citoyens dans leurs projets.

Le prêt climatique



Il permet le préfinancement des travaux de rénovation énergétique pour les logements de plus de 10 ans. Il est accordé par des banques conventionnées. Deux formules sont proposées: l'une à taux réduit (maximum 100.000 euros sur 15 ans), l'autre à taux zéro (maximum 50.000 euros sur 15 ans).

Dès ces prochains jours, un guichet unique sera ouvert à Hollerich pour toutes les démarches des citoyens

Shutterstock

La certification LENOZ

Ce nouveau système, baptisé LENOZ pour LEtzebuerger NOhaltegkeets Zertifizéierung, est destiné aux nouveaux logements. Il s'agit d'une évaluation qui doit servir de guide à travers six catégories: écologie, économie, société, bâtiments et installations techniques, fonctionnalité et implantation.

Le Luxembourg a donc maintenant sa propre certification environnementale pour habitation. Les certifications internationales connues (DGNB, LEED, HQE) ont principalement été conçues pour de grands bâtiments.

L'avantage de LENOZ est qu'elle peut être appliquée à tout type d’habitation neuve et à tout assainissement énergétique partiel ou intégral.

L’établissement de la certification est facultatif. Toutefois, une aide financière de 1.500 euros pour une maison unifamiliale et de 750 euros pour un logement dans un immeuble collectif est disponible pour inciter les ménages à utiliser ce système.

Une nouvelle PRIMe House



Un nouveau régime d’aides financières PRIMe House est lancé. Les primes sont désormais plus attractives pour soutenir les personnes physiques, morales de droit privé et morales de droit public (autres que l’État) s’engageant dans les domaines de la construction de logements et de la rénovation énergétique durables. Les critères d'éligibilité sont consultables ici.

Enfin, certaines communes proposent aussi des programmes d’aides financières supplémentaires. Renseignez-vous auprès de votre administration communale ou le myenergy infopoint régional le plus proche de chez vous.

Un guichet unique

Un guichet unique sera opérationnel dès les prochains jours pour permettre à l’administré de déposer toutes ses demandes en un seul endroit. Rendez-vous au 11 rue de Hollerich à Luxembourg.



Quelles aides pour mon projet?

Pour tout connaître des détails de cette nouvelle offre, vous pouvez:

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.