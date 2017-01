(MM) - Le Ministère de la santé révèle que des traces de cannabinoïdes synthétiques ont été retrouvées dans un échantillon d'herbe de cannabis. Plus puissantes que les cannabinoïdes naturels, ces molécules de synthèse ont déjà été associées à des cas de décès à l'étranger, indique le ministère.

C'est la première fois que ce cannabis de synthèse est détecté au Luxembourg. « À l'étranger, il est à l'origine de plusieurs décès» explique le Dr. Alain Origer, coordinateur national "drogues" du Luxembourg. Aux Etats-Unis, 11% des ados auraient déjà expérimenté les cannabinoïdes de synthèse, qui portent la mention "not for human consumption", selon le National Institute on Drug Abuse. Rien que dans le New Hampshire, la substance a causé 41 overdoses en 2 ans.

«C'est une molécule beaucoup plus toxique que le cannabis naturel» précise le Dr. Alain Origer. "Sa consommation peut entraîner nausées, vomissements, crampes et pertes de conscience."

Secret médical

Les analyses luxembourgeoises ont été faites à partir d'un échantillon de cannabis d'un fumeur. Après consommation, l'homme a ressenti des symptômes inhabituels et s'est rendu aux urgences, où il a ensuite perdu conscience.

Le ministère de la santé recommande donc aux personnes ayant consommé du cannabis et ressentant ces symptômes ou d’autres symptômes inhabituels de «demander immédiatement de l’aide médicale urgente» , et ajoute que le secret médical sera respecté. Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez contacter le ministère de la Santé au 247-85-625.

Le Dr. Alain Origer précise enfin que les cannabinoïdes de synthèse peuvent se retrouver sous forme liquide, notamment pour les cigarettes électroniques.

En 2016, une étude révélait que 18% des jeunes Luxembourgeois âgés de 15 ans avaient déjà essayé le cannabis.

