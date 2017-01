(C.) – Des chantiers comme celui de la Place de Gare s'achèvent, d'autres vont démarrer à Luxembourg. Pour s'adapter à la nouvelle situation, les horaires de toutes les lignes de bus seront modifiés à compter de ce 1er février 2017.



Les horaires de toutes les lignes seront ponctuellement adaptés pour mieux coller à la situation sur le terrain. Les chantiers routiers clôturés et l’installation de nouveaux chantiers ont un impact sur les trajets des lignes.



Ces modifications n’impactent pas la cadence des lignes, à l’exception de la ligne 16 où la cadence sera améliorée.

Modifications des arrêts à la Gare Centrale

Avec la finalisation du chantier de la Place de la Gare, ainsi que de la mise en place de la station de recharge pour les bus hybrides électriques, les quais déviés à cette occasion reviendront sur les quais d’origine, avec quelques exceptions :

Les lignes 1, 7 et 16 s’arrêteront désormais au quai 12 (et non plus au quai 9), qui permet une meilleure desserte pour les bus

L’arrêt de la ligne 29 sera déplacé au quai 9 (auparavant quai 12)

Modifications des lignes

Les horaires des lignes 9, 13 et 14 seront adaptés, notamment en vue de la mise en service des bus hybrides électriques, qui nécessite la prise en compte un temps de recharge de 6 minutes auprès des stations de recharge. Cette adaptation n’aura pas d’impact sur la fréquence de circulation mais uniquement sur les horaires.

Le tracé de la ligne 29 sera adapté entre Howald et la Gare Centrale, et circulera désormais sur la route de Thionville pour mieux desservir les arrêts Dernier Sol, Hippodrome et Neufchâteau. Des courses supplémentaires seront mises en place le matin pour permettre une desserte de l’aéroport vers 5 heures du matin déjà. Dans cette même optique d’une meilleure desserte de l’aéroport, des courses supplémentaires seront proposées sur la ligne 16 le dimanche après-midi, où la cadence passera de 30 à 15 minutes.

Enfin, la ligne 26 changera de nom et deviendra la ligne 226, en raison de sa reprise par le Département ministériel des transports.

Le détail des changements, ainsi que les horaires actualisés seront disponibles sur le site Internet de la Ville, sur l’application mobile CityApp et seront affichés sur les arrêts concernés.