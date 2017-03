Par Maurice Fick

«C'est la première fois que le Luxembourg a accordé le statut a autant de réfugiés en un an», résume Jean Asselborn. Vendredi, le ministre de l'Immigration et Corinne Cahen, ministre de l'Intégration, ont fait le bilan de la politique de l'immigration et de l'asile au Grand-Duché en 2016. L'an passé, 764 demandeurs ont bénéficié de la protection internationale au Luxembourg.



En ce début 2017, les demandes d'asile enregistrées au Luxembourg se poursuivent à un rythme élevé mais sont marquées par deux nouveaux phénomènes: le profil des réfugiés change et les «Dubliners» sont de plus en plus nombreux.



Il s'agit de réfugiés qui ont été déboutés de leur droit d'asile dans les pays voisins notamment - comme l'Allemagne, la France ou les Pays-Bas - et qui tentent l'essai au Luxembourg. «On ne peut pas l'empêcher, c'est légal. Ils peuvent faire un recours mais il n'est pas suspensif», explique le ministre de l'Immigration.

Des Balkans, du Maroc et d'Algérie



Depuis le 1er janvier et jusqu'au 10 mars 2017, pas moins de 522 demandeurs de protection internationale sont arrivés au Luxembourg (contre 384 pour la même période en 2016). Parmi eux, «80% sont des Dubliners», note Jean Asselborn.



Si les Syriens ont continué - 14,2% du total des demandeurs - à former le premier contingent de demandeurs de protection internationale au Grand-Duché en 2016 (comme en 2015), ce ne sont plus les Irakiens qui leurs emboîtent le pas désormais. Mais des demandeurs qui viennent des pays des Balkans (Albanie, Kosovo, Serbie). Toujours plus nombreux au cours des derniers mois, ils représentaient au final 35% de toutes les demandes en 2016. Le phénomène perdure en ce début 2017 mais la donne change quelque peu avec l'arrivée de demandeurs originaires cette fois du Maroc et d'Algérie (près de 18% des demandes).



L'an passé, 2.035 demandeurs de protection internationale ont afflué vers le Luxembourg. Ce sont 412 demandeurs de moins qu'en 2015 mais près du double de 2014 ou de 2013.

Presque 4 fois plus de réfugiés obtiennent le statut



764 personnes ont obtenu le statut de réfugié au Luxembourg l'an passé. Et 26 personnes ont bénéficié de la protection subsidiaire accordée à ceux courent un risque d'atteintes graves s'ils retournent dans leur pays. De sorte que 34% des demandes ont obtenu une réponse favorable. «C'est la première fois que le Luxembourg a accordé le statut a autant de réfugiés en un an», souligne Jean Asselborn.

Comparé à 2015 (200 personnes), on note que 3,8 fois plus de personnes ont obtenus le statut de réfugié en 2016. Un phénomène qui s'explique de deux manières.

D'une part, la Direction de l'Immigration dont le Service Réfugiés a été renforcé par dix employés, a presque pris deux fois plus de décisions en un an (2.319 dossiers tranchés en 2016 contre 1.087 en 2015). Et d'autre part, c'est lié au profil des demandeurs qui sont arrivés au Luxembourg dans le cadre de l'afflux de réfugiés durant l'automne 2015.



Des 764 personnes qui ont eu le statut officiel de réfugié, plus de 70% sont des Syriens (538 personnes) et 12% sont des Irakiens (93 personnes). Dans le cas des Syriens «il y a consensus en Europe, ils obtiennent le statut de réfugié dans tous les pays d'Europe», fait remarquer Jean Asselborn.



Le ministre de l'Immigration tient à tordre le cou aux rumeurs concernant le taux d'acceptation des demandes émanant de ressortissant irakiens. Sur 168 décisions prises par le Service Réfugiés en 2016, «93 Irakiens ont reçu le statut de réfugiés, 8 le statut de la protection subsidiaire et 27 ont été refusés». Les 40 Irakiens restant étant des «Dubliners».



830 personnes ont dû quitter le pays



Au total, 438 demandeurs de protection internationale ont essuyé une décision de refus en 2016: 212 dans le cadre de la procédure normale et 226 dans le cadre de la procédure accélérée. La moitié des demandes de protection internationale refusées émanaient de Kosovars (26% des refus) et des Albanais (24%).



Dans 617 cas, le Luxembourg était incompétent pour traiter la demande vu qu'il s'agissait de Dubliners.



Pas moins de 830 réfugiés ont dû quitter le Grand-Duché en 2016 a résumé Jean Asselborn. Ainsi 569 demandeur d'asile déboutés ont été renvoyés dans leurs pays d'origine et 261 Dubliners ont été raccompagnés -en application du règlement Dublin III - en bus ou par avion vers le pays où a été déposée leur première demande de protection internationale. La plupart ont quitté le Luxembourg sur une base volontaire. Mais dans 113 cas, ce retour a été forcé.

Mais le retour des Dubliners n'est pas chose aisée. Il n'est possible qu'à partir du moment où le pays membre donne son accord au Luxembourg pour accueillir à nouveau la personne. Il faut alors organiser son retour. «Ceci nous crée beaucoup de souci en ce moment», concède Jean Asselborn.



Depuis le début de cette année, 79 Dubliners ont déjà été transférés du Luxembourg vers l'Allemagne et les Pays-Bas.



