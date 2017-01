(lb/VO) - Le sans-abri retrouvé mort dans le quartier de Eich à Luxembourg a été identifié: Jérôme T était connu des services sociaux et de nombreux internautes qui le connaissaient se sont manifestés sur les réseaux sociaux.

C'est mardi matin que l'homme a été retrouvé mort dans une cour du quartier d'Eich: Jérôme T, 33 ans, était sans domicile fixe, d'après des sources. La police n'a cependant pas encore confirmé cette information.

Depuis l'annonce de son décès, de nombreuses personnes se sont manifestées sur les réseaux sociaux: l'homme avait fréquenté le système scolaire luxembourgeois et les gens qui allaient à l'école avec lui ont posté des messages de condoléances.

Pour l'instant, on suppose que Jérôme T est décédé de froid et une autopsie a été ordonnée par le procureur. Pour l'instant, on sait qu'aucune trace de lésions corporelles n'a été constatée.

D'après les services sociaux, l'homme était connu et fréquentait les structures d'accueil de la Wanteraktioun, il avait même logé au foyer Ulysse à Bonnevoie.



Il était même question qu'il soit prochainement pris en charge par un de ces services pour l'aider à une réinsertion sociale. Toujours d'après ces services, l'homme n'était pas connu pour se droguer mais buvait beaucoup.

On présuppose donc qu'il aurait bu plus d'alcool que d'habitude pour se réchauffer et qu'il se serait endormi sur le banc sur lequel il a été retrouvé. Il serait ainsi décédé d'hypothermie.



