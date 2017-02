Luxembourg: un homme tabassé

Un homme a été agressé à Luxembourg, rue Chimay, samedi vers 20h30. Alors qu'il gisait sur le sol, ses deux agresseurs l'ont encore frappé de coups de pied avant de s'enfuir en direction de la place d'Armes. La victime a été transportée à l'hôpital. Les agresseurs ont été décrits comme suit: l'un est de type européen, corpulent, environ 1,80 m, longue barbe, environ 20 ans, portait un blouson de type bomber et un bonnet rouge; l'autre avait la peau noire, mais le bulletin de police ne fournit pas d'autres détails sur son apparence.

Vol d'un téléphone mobile et de liquide à Windhof



Une serveuse d'un établissement de Windhof s'est fait voler son téléphone portable ainsi que l'argent de la caisse, samedi soir. D'après les informations fournies par la police dans un communiqué dimanche matin, deux hommes ont été rejoints par un troisième accompagné d'un enfant âgé d'environ 3 ans, dans cet établissement de la rue de Koerich, samedi vers 23 heures. Tous parlaient italien. La serveuse a expliqué à la police qu'après leur passage, son téléphone portable avait disparu, ainsi que l'argent de la caisse.



Les individus sont partis à bord de deux voitures immatriculées en France, une blanche et une de couleur sombre. Elle les a décrits ainsi: l'un, d'une taille d'environ 1,60 m, porte une moustache épaisse et des cheveux noirs courts, est âgé d'environ 45 ans, le second semblait être du même âge et de la même taille, a aussi les cheveux noirs et courts. Le troisième mesure environ 1,80 m, est mince, âgé d'une trentaine d'années et a les cheveux courts et noirs.

Kayl: un bus évite l'accident de justesse



Un bus a évité un accident de justesse dans la nuit de samedi à dimanche à Kayl. Une voiture circulait à contresens rue Altrescht, peu avant 4 heures du matin. Pour éviter l'accident, le bus a fait une manoeuvre d'urgence, empiétant sur le trottoir. La voiture, un SUV de couleur sombre, a heurté l'arrière du bus et a poursuivi son chemin comme si de rien n'était.



La police appelle les témoins de ces forfaits à la contacter au 113.

