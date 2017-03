(VO) - L'affaire des trois éducatrices qui avaient attaché des enfants à leur chaise avec du scotch, vient de se terminer: le tribunal les a condamnées à des amendes.



Les incidents se sont produits en 2008 et 2009 dans une maison relais de Bonnevoie: trois éducatrices avaient attaché à leur chaise avec du scotch six enfants un peu trop remuants à leur goût. Les enfants, alors âgés de 5 à 8 ans, avaient les bras et les jambes immobilisés et fixés à leur chaise.



Le tribunal a condamné les trois femmes à des amendes allant de 1.000 à 2.000 euros. Un euro symbolique au titre de dommages et intérêts a été accordé aux parties civiles.





