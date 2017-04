Afin de lutter contre les excès de vitesse, une opération au niveau européen sous la tutelle de TISPOL (Traffic Information Police) est organisée conjointement dans 22 pays européens.

TISPOL

La vitesse reste la principale cause des accidents mortels et la corrélation entre la baisse de la vitesse sur les routes et la diminution du nombre de tués n'est plus à prouver.

Avec le slogan "Slow down Europe" TISPOL organise une action qui débutera le mercredi 19 avril à 6h00 et prendra fin après 24 heures, jeudi 20 avril à 6h00.

Dans le cadre de cette opération, la police grand-ducale assurera pendant ces 24 heures des contrôles préventifs et répressifs sur l'ensemble du territoire. Ces contrôles sont orientés plus particulièrement sur les excès de vitesse en vue de prévenir les accidents de la route.

Il s'agit de la troisième édition de cette opération européenne, qui a déjà marqué un point lors des dernières années. Un total de 24 pays de l'union européenne participeront à cette opération.

Sur les réseaux sociaux, la police communiquera demain tout au long de la journée à propos des contrôles effectués et thématisera les risques des excès de vitesse. Sur Twitter, le hashtag #SlowDownEurope sera utilisé pour chaque article en relation avec cette opération.