(ChB) - Les élus de la capitale étaient réunis ce lundi pour un conseil communal plutôt chargé. A l'ordre du jour notamment: des devis de travaux au Limpertsberg et au Rollingergrund, et un avenant à la convention avec le Cid-Fraen an Gender.

Un bassin de rétention au Limpertsberg

Un devis de 2,5 millions d'euros pour la construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales rue Jean-Pierre Probst dans le quartier du Limpertsberg a été voté.

L'ouvrage collectera les eaux de ruissellement d’une partie du quartier et fait suite aux conclusions de l’analyse hydraulique du réseau de canalisation en lien avec le bassin versant du Mühlenbach en 2012.

Le bassin de rétention sera aménagé au 19 rue de la Chapelle sur une parcelle qui appartient déjà à la Ville, sur une surface de 5 mètres de largeur à partir du trottoir et d’une longueur de 46 mètres, soit une surface de 230 m2.

Le chantier sera coordonné avec les travaux de construction du tram dans la rue Jean-Pierre Probst.



L’espace prévu pour la réalisation du volume du bassin de rétention a été déterminé de façon à garantir une future valorisation (construction d’un bâtiment) du terrain communal en respectant le gabarit de construction maximal possible.



Le projet est susceptible de bénéficier d’un subside étatique de l’ordre de 33% du coût total. La dépense de 2,5 millions d'euros est à imputer au budget extraordinaire du service de la Canalisation des exercices 2017 et suivants.

Réaménagement complet au Rollingergrund

Le conseil communal a aussi voté le devis de 3,1 millions d'euros des travaux de renouvellement des infrastructures de la rue Jean-François Boch dans un quartier résidentiel du Rollingergrund.

Le réseau basse tension appartenant à Creos sera renouvelé vu son état vétuste. Creos Electricité posera son réseau basse tension des deux côtés de la rue et renforcera son réseau moyenne tension.

Les réseaux de gaz basse et moyenne pression existants ainsi qu’une grande partie des raccords particuliers sont vétustes. Les conduites principales sont en acier et ont été posées entre 1965 et 1975. Les réseaux de gaz seront renouvelés.



POST Technologies procédera à la pose de gaines de réserve ainsi qu’au raccordement des immeubles en vue de l’extension du réseau des câbles à fibres optiques FTTH (Fiber to the Home).

Des nouveaux poteaux d’éclairage seront posés.

Vu l’état de vétusté du réseau d’eau potable et des embranchements particuliers dans l’emprise de la rue Jean-François Boch, le service des Eaux procédera à son remplacement.

Des travaux liés à la réalisation du Masterplan fibre optique et à l’extension du réseau Hotcity seront effectués.

Le service de la Voirie procédera au réaménagement de la place Maurice Pescatore et de la rue Jean-François Boch. La place sera aménagée en surface unique avec une zone de verdure plus grande. L’arrêt d’autobus dans la rue de Rollingergrund sera déplacé en direction de Eich. Dans la rue Jean-François Boch des trottoirs seront aménagés des deux côtés de la rue. Du côté pair une bande de stationnement sera mise en oeuvre.

Les habitants recevront une lettre "info travaux" et un panneau d’information sera installé pendant toute la durée du chantier.

Aucune date n'a été évoquée.

Des projets avec le Cid-Fraen an Gender

Une convention conclue entre la Ville et le Cid-Femmes en 2006 a été reconduite et la collaboration entre le Cid-Fraen an Gender et la commune va s'intensifier à travers divers projets relevant de l’égalité entre hommes et femmes:séances d'accueil , projets pour groupes d'enfants et de jeunes de la Ville, et manifestations publiques.

Par exemple, le Cid-Fraen an Gender réalisera 9 séances avec des groupes d’enfants cette année au sein de sa bibliothèque dans le cadre de la "pédagogie du genre".

Les formations pour les enseignants et le personnel éducatif de la Ville concernent le projet Bücherkoffer-Alles Familie et d’autres dans le domaine de la "pédagogie du genre". En ce qui concerne les manifestations ouvertes au public, il s'agira de 5 événements en 2017: lecture, ateliers de travail, présentations de films et/ou conférences-débat sur des sujets ayant trait à l’égalité entre femmes et hommes.