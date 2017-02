L'écart salarial entre les hommes et les femmes au Luxembourg est de 6% et se trouve être parmi les plus bas de l'Union européenne. Les femmes entre 25 et 34 ans sont mieux payées que leurs congénères.



Au Luxembourg, 34% des salariés ont un niveau d’éducation tertiaire, 39% ont terminé des études secondaires supérieures.



Parmi les femmes, le pourcentage de diplômées du tertiaire est plus élevé que parmi les hommes: 38% contre 31%.



C’est surtout parmi les salariés jeunes, âgés de 25 à 34 ans, que l’écart en faveur des femmes est important: 51% des femmes sont diplômées du tertiaire, contre 37% des hommes seulement.

C’est la raison pour laquelle le salaire moyen des femmes dépasse celui des hommes dans cette classe d’âge.



Le travail à temps partiel reste une affaire de femmes

Si en moyenne 19% des salariés travaillent à temps partiel, ce sont 39% des femmes et 6% des hommes qui ont recours à ce type de travail.

Chez les femmes, les temps partiels sont plus fréquents à partir de 35 ans, chez les hommes surtout en début et en fin de carrière (15-24 ans et 60+).

Ces chiffres sont issus de l’enquête sur la structure des salaires de 2014, qui couvre un échantillon représentatif de 23000 salariés employés auprès de 2400 entreprises luxembourgeoises.



De fortes disparités salariales entre les secteurs

Le salaire annuel moyen est le plus élevé dans le secteur des activités financières et d’assurance et dans l’enseignement; il est le plus faible dans l’horeca.

Ces différences salariales s’expliquent dans une large mesure par le profil des salariés(niveau d’éducation, types d’occupation, âge, ancienneté, etc.).

Ainsi, dans le secteur de l’enseignement, 77% des salariés sont détenteurs d’un diplôme de l’enseignement tertiaire et dans le secteur financier 67%. Dans l’industrie, ils ne sont que 21%, dans l’horeca 11% et dans la construction 9%.



Le salaire annuel moyen brut d’une personne ayant atteint au plus un niveau d’éducation secondaire inférieur est de 39.000 euros pour les détenteurs d’un diplôme du secondaire supérieur, il est de 52.000 euros . Pour les diplômés de type Bachelor ou d’études tertiaires courtes, il monte à 76.000 euros et pour des diplômés de type Master ou Doctorat, il est de 97.000 euros

Les principaux résultats de cette enquête sont publiés dans le Bulletin 1/2017, intitulé «Salaires, emploi et conditions de travail».













