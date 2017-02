(AF/SW) - Suite à l'accident de trains survenu mardi, le trafic ferroviaire reste suspendu entre le Luxembourg et Thionville. Aucun train ne circulera donc jeudi entre Bettembourg et Thionville.



Mais cette situation risque de perdurer jusqu'à ce week-end: la SNCF a en effet annoncé qu'«aucun train ne circulera entre Bettembourg et Thionville avant samedi».

Pas de reprise de la circulation ferroviaire entre Thionville et Bettembourg avant samedi — Didier WALLERICH (@DidierWALLERICH) 15 février 2017

Didier Wallerich, en charge de la communication SNCF avoue en effet ne pas «avoir grand espoir» que la situation revienne à la normale vendredi. «Nous faisons nos plans de transport au jour le jour, on verra bien ce que disent nos collègues des CFL, nous travaillons avec eux», explique-t-il.

Des bus, beaucoup de bus

Des bus de substitution sont donc toujours mis en place pour les usagers des TER depuis la gare de Luxembourg pour pallier l'absence de trains. Mais attention, préviennent les CFL, «des retards à l'arrivée sont à prévoir». Ces bus partent du quai 19 à la gare routière.



«On assure des bus jusque 23h13 le soir et le service reprend avec un premier bus au départ de Luxembourg vers Thionville à 05h13 jeudi matin», précise-t-il.

Plusieurs bus font aussi régulièrement le trajet depuis le Luxembourg vers Thionville ou ses environs, ainsi que vers Villerupt, Piennes ou le secteur de Longwy.

22 cars assureront ainsi des rotations entre Luxembourg et Thionville et 9 autres bus (7 français et 2 CFL) feront Thionville, Hettange-Grande et Bettembourg.



Un seul train mercredi soir à 18h45

Un train sera aussi au départ de Luxembourg ce soir, à 18h45 pour assurer une correspondance jusqu'à Metz via Longwy encore une fois.

Mais ce même train prévu ce mercredi matin au départ de Thionville «était vide», souligne Didier Wallerich. «Les frontaliers se sont visiblement très bien organisés parce qu'il n'y avait personne dans ce train!»

Il faut dire que le hashtag #CovoitMetzLux fonctionne très bien et risque de devoir encore carburer jusqu'en début de semaine prochaine...

«Il faut encore voir dans quel état seront les installations ferroviaires une fois les trains enlevés. On ne sait pas ce qu'on va trouver là-dessous. Et nos collègues des CFL ne pensent pas avoir fini le déblaiement d'ici vendredi», conclut Didier Wallerich.









Retrouvez ici les offres de covoiturages vers la France:









Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.