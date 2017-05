(VO / ml) - Un vol de matériel a été commis dans le service de gastro-entérologie du Centre hospitalier de Luxembourg pour une valeur de 800.000 euros.

Dans la nuit du 23 au 24 avril, 20 endoscopes ont été volés entre 20 et 23 heures, rapporte le Tageblatt.



D'après le CHL, une porte a été forcée sans que personne n'assiste à la scène. Il y a de fortes présomptions qu'il s'agisse là d'un gang criminel, on parle d'un "acte très professionnel" et le dispositif de sécurité s'est avéré insuffisant comme l'a déclaré le docteur Romain Nati: "Nous allons en tirer des leçons et renforcer les dispositifs de sécurité".



Au CHL, aucun examen n'a été annulé puisque la clinique d'Eich a pu mettre à disposition le matériel manquant. Cependant, quelques opérations ont du être reportées en attendant que le nouveau matériel, commandé en Allemagne, arrive.

L'hôpital a porté plainte et une enquête est en cours. Un vol similaire aurait été réalisé dans un hôpital belge le même week-end. Selon la police, les appareils convoités seraient réutilisés en Europe de l'Est et en Amérique du Sud.



Cependant, le CHL estime qu'il est peu probable que le matériel volé soit réutilisé en Europe, car il peut être identifié grâce aux numéros de série.



Au Luxembourg, c'est le premier vol de ce genre.





