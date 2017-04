(C.) – Des travaux de renouvellement de la couche de roulement seront entrepris au boulevard d'Avranches, à l'avenue Charles de Gaulle et à la rue du Laboratoire ces samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 avril 2017, indiquent la Ville de Luxembourg et l’Administration des Ponts et Chaussées.

Ces travaux de réfection de la chaussée seront effectués en phases distinctes et impliqueront les modifications de la circulation suivantes :

Du samedi 22 avril à partir de 20 heures au dimanche 23 avril à 6 heures



En raison de travaux de fraisage, le boulevard d’Avranches, la montée de la Pétrusse, l’avenue Charles de Gaulle et la rue du Laboratoire seront interdits à toute circulation.

Les rues adjacentes à celles ci-avant énoncées (rue du Fort Wallis sur son tronçon sis entre la rue Charles VI et le boulevard d’Avranches ainsi que la rue Bender - excepté autobus de ligne) seront interdites à la circulation. L’accès aux garages des riverains sera cependant garanti.

Du dimanche 23 avril à partir de 6 heures au lundi 24 avril à 5 heures



Durant la mise en œuvre de la couche de roulement, soit entre 6 heures le dimanche 23 avril et 5 heures le lundi 24 avril, le boulevard d’Avranches, la montée de la Pétrusse, l’avenue Charles de Gaulle et la rue du Laboratoire seront barrés à toute circulation.

La circulation aux rues attenantes sera par ailleurs interdite (excepté à la rue Bender où les autobus auront la possibilité de circuler). Les mouvements d’entrée et de sortie aux garages des riverains ne seront plus autorisés durant cette période.

Il est recommandé aux habitants des rues ci-avant énoncées et qui nécessiteront l’usage de leur véhicule, de bien vouloir le garer à l’extérieur de ces zones où le stationnement sera interdit et plus précisément dans les rues adjacentes non soumises à l’interdiction de circuler.

Pendant toute la durée des travaux, l’accès au centre-ville via le boulevard d’Avranches ne sera pas possible. Pour les usagers de la route en provenance de l’Est (Sandweiler) et de l’autoroute A1, l’accès se fera via le plateau du Kirchberg. Pour les véhicules en provenance du Sud du pays, l’entrée en ville se fera par la Pénétrante Sud pour emprunter ensuite la route de Thionville, le pont Büchler, la route de Hollerich et la route d’Esch. Les usagers qui devront se rendre à l’aéroport circuleront quant à eux à l’avenue de la Liberté, la place de la Gare, le pont Büchler pour s’insérer ensuite sur l’autoroute A1 en direction du plateau de Kirchberg et prendre la sortie de l’aéroport.

Le Service de la circulation veillera à la mise en place d'une signalisation appropriée et assurera le balisage de l'itinéraire de déviation.

Changements concernant les transports publics

Pendant la durée des travaux, c’est-à-dire du samedi 22 avril à 20 heures au lundi 24 avril vers 5 heures, les modifications suivantes seront d’application :

Lignes des autobus municipaux

La ligne 7 sera déviée dans les deux sens entre le boulevard Général Patton et la place de la Gare par Verlorenkost et Bonnevoie. Les arrêts Lavoisier et Laboratoire seront supprimés et remplacés par un arrêt provisoire dans la rue Lavoisier, au coin de la rue Auguste Lumière. L’arrêt Gare-Rocade sera supprimé et remplacé par les arrêts Fraternité (boulevard de la Fraternité) ou Gare Centrale.

La ligne 29 sera déviée dans les deux sens entre le boulevard Général Patton et la place de la Gare par Verlorenkost et Bonnevoie. Certains arrêts ne pourront pas être desservis et seront remplacés comme suit : l’arrêt Al Molkerei sera remplacé par un arrêt provisoire au boulevard Général Patton, en aval de la rue Marie et Pierre Curie. Les arrêts Paris-Zitha (quais 2 et 4) seront remplacés par l’arrêt Wallis quai 2 (en direction de l’aéroport) et Gare Centrale quai 103 (en direction de Bonnevoie).

Lignes régionales RGTR

Les lignes 150, 160 et 163 seront déviées dans les deux sens entre le rond-point Robert Schaffner et le quartier de la Gare par Hamm et Bonnevoie. L’arrêt Ronndréisch en direction du quartier de la Gare sera remplacé par l’arrêt Käschtewee (rue Haute). Les arrêts Général Patton, Al Molkerei et F.D. Roosevelt seront supprimés et remplacés par l’arrêt Heinrich Heine (rue Heine).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.