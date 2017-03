(ChB) - Quelles études choisir? Quelle est la formation qui me garantira le plus d’opportunités en matière de stage et d’emploi? Où puis-je effectuer mon semestre de mobilité obligatoire?

L’université du Luxembourg répondra à toutes ses questions que se posent élèves, étudiants, parents et enseignants lors de sa journée portes ouvertes ce samedi 1er avril de 9h à 16h sur le campus de Belval.



Au programme: des visites guidées sur le campus, des présentations et des stands ouverts dans la Maison du Savoir. Les élèves pourront s’imprégner de l’atmosphère des auditoires, des résidences d’étudiants ainsi que du tout nouveau student lounge à Belval.

Des enseignants présenteront plus de 55 formations bachelors, masters, et formations continues. En plus des 11 bachelors et 39 masters existants, quatre nouveaux programmes sont disponibles depuis cette année:

Dans deux sessions de présentation générale - l’une en français et l’autre en allemand - l'Université dévoilera son profil unique en tant qu’institution multilingue à caractère international avec séjour d’études à l’étranger pour tous les étudiants en bachelor.

Présentation en français de 9h00 à 10h00 dans l’Auditoire 3.500



de 9h00 à 10h00 dans l’Auditoire 3.500 Présentation en allemand de 13h00 à 14h00 dans l’Auditoire 3.500



Sur les stands ouverts, les visiteurs pourront se familiariser avec les associations d’étudiants, les services universitaires et des institutions partenaires de l’Université. On retrouvera entre autres des loisirs comme Campus Sport et Campus Art, mais aussi le Centre de Langues, le centre d’information CEDIES, la Ville d’Esch-sur-Alzette… Au stand du Campus Carrières, les visiteurs pourront s’informer sur les opportunités d’emplois et de stages après les études.

Enfin, les visiteurs découvriront le côté divertissant de la science, à travers des activités comme celles proposées par le Scienteens lab , l'atelier de réutilisation de plastique upAM avec une imprimante 3D, le casque de réalité virtuelle HoloLens et le scanner 3D permettant aux visiteurs de se procurer un scan du corps entier.

Le programme complet peut être consulté sur le site internet portesouvertes.uni.lu . La manifestation est publique et l’entrée est libre.

L’Université du Luxembourg a été fondée en 2003. Elle emploie des chercheurs et du personnel venus du monde entier et compte actuellement près de 6.200 étudiants venant de 120 pays.