Par Maurice Fick

Moritz Klein et Johannes Fahner, deux collègues de travail du Kirchberg, s'apprêtent à relever un défi sportif glacial en Sibérie. Ce mardi, les deux doctorants de l'Université du Luxembourg prendront le départ du redouté Baïkal Ice Marathon. Mais «on ne peut pas porter d'eau, elle gèle», sait bien Johannes.



Dans la boue du Bambësch, avant qu'ils ne s'envolent pour Irkoutsk, tous deux nous ont expliqué comment ils se sont préparés et la nature du défi qui les attend à l'autre bout du monde:

Tout a démarré dans les bureaux du bâtiment Weicker au Kirchberg (en face d'Auchan) qui héberge professeurs et doctorants de l'Université. C'était en décembre 2015. Un Master en droit pénal en poche, Moritz Klein, 27 ans et établi au Luxembourg depuis plus de vingt ans, est «présenté à ses futurs collègues, dont Johannes. On s'est rencontré et on a rapidement parlé de sport. Je m'entraînais alors pour le Marathon des Sables mais on s'est dit que si je le terminais on ferait quelque chose de plus fou encore ensemble!», raconte le grand Moritz.



En avril 2016, le garçon décontracté au mental d'acier boucle le Marathon des Sables en 47 heures et 29 minutes (il termine 429e): «J'ai terminé avec plaisir», avoue-t-il. Mais avant tout, cette aventure marocaine «m'a ouvert les yeux sur mon propre potentiel. Ça m'a confirmé que j'en avais plus sous la semelle et peut-être même que je pouvais motiver les autres. On peut toujours faire un peu plus, tenter une nouvelle aventure».

Moritz Klein (à gauche): «Avec Johannes on se complète. Moi, mon domaine, c'est plutôt la course à pied. Lui, c'est le vélo et l'alpinisme.»

Photo: Maurice Fick

Comme 120 intrépides venus de cinquante pays, c'est ce que les deux doctorants de la Faculté de Droit d'Economie et de Finance de l'Université du Luxembourg s'apprêtent à faire ce mardi 7 mars 2017. Leur objectif étant de rallier Tanhoi à Listvyanka (soit 42,195 km) sur le lac gelé, par des températures polaires qui peuvent frôler les -30°C.

«Nous traverserons en largeur le lac qui est par ailleurs la plus grande réserve naturelle d'eau douce liquide au monde. Théoriquement ça représente plus ou moins quatre heures de course», raconte Johannes Fahner, 28 ans, originaire d'Arnhem aux Pays-Bas et installé au Luxembourg depuis trois ans.



Il a déjà bouclé deux fois l'ING-Marathon de Luxembourg en moins de quatre heures -contrairement à Moritz qui «n'a jamais fait de marathon officiel»- mais se doute que le Baïkal Ice Marathon «sera difficile mentalement. Il n'y aura pas beaucoup de coureurs, pas de public, de la neige et de la glace à perte de vue et on ne peut pas porter d'eau car elle gèle».



Johannes Fahner (à droite): «Une partie du montant des frais d'inscription au marathon est reversée pour la préservation de l'eau du Lac Baïkal.»

Photo: Maurice Fick

Alpiniste confirmé, Johannes Fahner connaît le froid et les conditions extrêmes. Du bout des lèvres le doctorant en droit public international (3e année) raconte avoir déjà «gravi le Mont-Blanc et six autres sommets des Alpes à plus de 4.000 mètres». A son palmarès apparaissent également l'ascension réussie de l'Elbrouz (5.642 mètres) dans la chaîne du Caucase et du Stok Kangri (6.123 m) dans l'Himalaya, en Inde, l'été dernier.



Blessé à la cheville début janvier, Johannes a gommé son appréhension dans la neige vosgienne fin janvier en participant avec son collègue Moritz au 7e Trail Blanc des Vosges. Une rude épreuve de 18 km avec un fort dénivelé positif où sifflet et couverture de survie sont obligatoires. «C'était l'occasion de tester le matériel, les vêtements (sponsorisés en partie par leur Faculté, tout comme le vol et l'inscription) et les crampons dans la neige», raconte Moritz.



Les deux aventuriers sont partis s'acclimater aux températures extrêmes il y a une semaine. Et comme la frontière russo-mongole n'était pas trop loin, ils sont partis gravir le Mounkou Sardyk, point culminant des monts Saïan (3.494 m). Pour «s'échauffer».



Le record de l'Ice Marathon du Baïkal est de 2h55'51''. En général le record d'un marathon se situe plutôt quelques minutes au-delà de 2 heures. Ça donne une idée. Mais la durée est limitée à six heures pour joindre les deux berges. Après quoi, c'est une moto-neige qui ramasse les retardataires.

