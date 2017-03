(ChB) - Luxair introduit le nouveau concept de "pièces" pour la franchise bagages applicable à tous ses vols. Il permet aux passagers d’augmenter la franchise bagages avec un nombre spécifié de bagages inclus et ce, en fonction de la classe de réservation choisie et en accord avec les principales réglementations aériennes internationales et européennes.

Un poids maximum s’applique par pièce de bagage et varie pour la classe économique et la classe affaires.

Premier vol le 27 avril

Le nouveau concept s’applique à toutes les réservations effectuées à partir du 14 mars. Pour les réservations antérieures, la franchise bagages précédente figurant sur le ticket restera d’application. Le premier vol appliquant le concept de pièces sera opéré le 27 avril 2017.

Pour les passagers de la classe économique, la franchise bagages pour le transport d’un bagage en soute a été augmentée de 20 kg à 23 kg. Les passagers de la classe affaires peuvent enregistrer deux bagages pesant chacun jusqu’à 32 kg.

Avec le nouveau concept de "pièces", la franchise bagages par passager a été déterminée comme suit:

Classe économique (fly CLASSIC, fly PLUS, fly FLEX):

- 1 bagage en cabine jusqu’à 8 kg

- 1 effet personnel

- 1 bagage en soute jusqu’à 23 kg

Classe affaires (fly BUSINESS, fly BUSINESS FLEX):

- 2 bagages en cabine jusqu’à 8 kg par pièce

- 1 effet personnel

- 2 bagages en soute jusqu’à 32 kg par pièce

- 1 équipement de golf

Des conditions spéciales s’appliquent pour les forfaits vacances LuxairTours: un effet personnel (sac à main homme ou femme, sacoche pour ordinateur portable, sac contenant des articles détaxés achetés à l'aéroport, sacoche pour appareil photo, parapluie) peut être transporté en plus du bagage en cabine.

Le bagage en cabine ne doit pas dépasser un poids maximum de 8 kg et les dimensions suivantes: 55 x 40 x 23 cm.

Franchise bagages pour les enfants

La franchise bagages pour les enfants de 2 à 11 ans est identique à celle des adultes et varie également selon la classe de réservation (économique ou affaires).

Les bébés de moins de deux ans qui n'ont pas leur propre siège dans l’avion ont la même franchise bagages que les adultes, selon la classe de réservation.

Une poussette ou un siège auto sont également acceptés à bord gratuitement.

Les franchises bagages pour les membres Miles & More et les titulaires de la carte MasterCard Miles & More Luxair BCEE varient en fonction de leur statut.

Montant forfaitaire pour les dépassements

Les bagages excédentaires et/ou plus lourds seront facturés. En classe économique, un montant forfaitaire de 50 euros sera facturé pour les bagages excédant 23 kg (et jusqu’à 32 kg). Les bagages plus lourds seront facturés forfaitairement et non par kilo.

En classe affaires, le concept de surpoids n’est pas applicable étant donné la franchise fixée à 32 kg. Les bagages dépassant ce poids doivent être transportés par fret aérien ou un deuxième bagage doit être acheté à l’aéroport. Tout bagage supplémentaire sera facturé 75 euros (montant forfaitaire).

Pour de plus amples informations au sujet des réglementations concernant les bagages, les passagers Luxair peuvent contacter le Customer Service Center au +352 2456-1 ou consulter les sites de Luxair et LuxairTours.