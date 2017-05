(DL/AF) - Les accidents graves ainsi que le nombre de tués sur les routes luxembourgeoises ont baissé. Si le constat est encourageant, le bilan reste bien sûr trop lourd. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Infrastructures et du Développement durable François Bausch mardi lors de la présentation du bilan des accidents de la route de 2016.

32 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route en 2016. C'est la première fois depuis 2010 que la tendance est à la baisse. En 2015, la route avait tué 36 personnes.



Huit piétons décédés

Le nombre des blessés graves a lui bien reculé. Il s'élevait en 2015 à 319. L'année 2016 compte 249 blessés graves. Soit un recul de 22%.



19 des morts sur les routes étaient le conducteur ou le passager avant: un chauffeur-livreur, trois motards, un cycliste et huit piétons ont perdu la vie sur les routes.



Ce chiffre dramatique de huit piétons décédés est considéré comme «alarmant» par le ministre Bausch. Cinq des huit piétons ont été renversés par une voiture en hiver. Certains sur les passages protégés.

Quatre accidents en agglomération

La majorité des accidents mortels se sont produits sur les routes de campagne (59%). Près d'un tiers (27%) d'entre eux ont eu lieu dans une agglomération et 14% sur une autoroute.



Concernant les accidents graves, plus de la moitié (51%) se sont passés en agglomération, 41% sur une route de campagne et 18% sur une autoroute.



La plupart des accident mortels et graves se sont produits en été (31%) et par beau temps (69%). Le plus souvent l'après-midi et le soir.



La vitesse excessive reste la cause principale d'accidents

Les deux causes principales des accidents graves ou mortels ne changent pas: la vitesse excessive et l'alcool. Une baisse de ces deux comportements a été cependant soulignée, alors que la consommation de drogue et le refus de priorité ont augmenté.



La vitesse et l'alcool restent les causes principales des accidents graves.

Photo: Guy Jallay

Les 25-34 ans sont les plus impliqués et les hommes plus souvent responsables d'accidents mortels ou graves que les femmes.

Nouvelle campagne: «Keen Handy op der Strooss»

Le ministère, la Sécurité routière et la police sont inquiets par le nombre croissant d'automobilistes qui utilisent leur téléphone au volant.



C'est pourquoi, dès jeudi débute une campagne de sensibilisation intitulée «Keen Handy op der Strooss». Elle s'adresse à tous les usagers de la route: conducteurs de voitures ou de cars, camionneurs, cyclistes et piétons.



Quelques secondes de distraction peuvent être fatales sur la route: le ministère, la Sécurité Routière et la police veulent sensibiliser les usagers de la route à ce sujet.

Graphique: MDDI

La police va également renforcer les contrôles. Le premier a d'ailleurs eu lieu mardi après-midi devant le ministère des Infrastructures et du Développement durable au Kirchberg.



