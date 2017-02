Peu avant 3h00 du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, les services d'urgence de Diekirch et de Bettendorf ont été alertés pour porter secours au conducteur d'une voiture qui avait perdu le contrôle de son véhicule et fini dans un panneau de signalisation sur la RN 19 entre le rond-point Bleesbrück et Bettendorf. L'homme a été blessé dans l'accident et a dû être transporté à l'hôpital. Un test d'alcoolémie a été pratiqué et il s'est révélé positif.

Une heure plus tard, ce sont les services de secours de Bettembourg et Roeser qui ont été réveillés: entre Kockelscheuer et Bivange, une voiture s'est renversée et son conducteur a été blessé. Il a été transporté à l'hôpital. Les circonstances de l'accident ne sont pas connues.