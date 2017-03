Le Parc merveilleux de Bettembourg rouvre ses portes ce week-end: c'est samedi matin que les petits et les grands pourront retourner sur les aires de jeux et partir à la découverte des 200 espèces animales présentes sur le site.





Cette année, le parc ouvre ses portes avec deux nouveaux pensionnaires: deux flamants roses sont nés en captivité durant la trêve hivernale.

Horaires

Le parc sera ouvert tous les jours jusqu'au 8 octobre: dès 9 heures 30 et jusqu'à 18 heures et sur place, on trouve un restaurant, des aires de jeux, des manèges et des animaux.

Tarifs 2017

Adultes: 10 euros

Enfants (3-14 ans): 6 euros

Seniors (+60 ans): 7 euros

Personnes avec handicap: 7 euros

Etudiants: 7 euros (présenter carte d'étudiant)

Advantage card (10 entrées): 50 euros

Abonnement de saison: 50 euros

Groupes (à partir de 15 personnes): 1 euro de réduction par personne

L'entrée pour les maisons tropicales est incluse dans le billet. Les pavillons Amazonia et la maison malgache Mahajanga sont ouverts de 11h00 à 17h00. Train miniature, poney-express, minicars: 1 euro par course.









