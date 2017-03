(AF) - Xavier Bettel aux fourneaux avec Mars di Bartolomeo, des poules, des vaches et des cochons à Luxembourg-ville: les jeunes cultivateurs et agriculteurs veulent faire connaître leurs métiers et leurs produits. Ils viennent à la rencontre des consommateurs samedi 1er et dimanche 2 avril.

L'association des jeunes éleveurs et cultivateurs luxembourgeois (Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren asbl, LLJ) souhaite présenter les différents aspects de la production agricole locale.

Le consommateur aime savoir d'où vient le produit qu'il mange. La qualité, mais aussi l'éthique sont des critères de choix importants. Le monde agricole ne lui est pas toujours transparent ou accessible. Et du coup se retrouve souvent sous le feu des critiques, constate le LLJ.



Partant de ce constat, l'association a réagi et a mis sur pied plusieurs projets afin de faciliter la communication avec le consommateur. Des projets dans la lignée de ceux comme la Semaine du lait en 2015. En septembre 2016, c'est le site Fro-de-bauer (en allemand) qui est mis en ligne et permet d'avoir une vue générale sur le monde agricole luxembourgeois et poser ses questions en ligne sur les produits. Le site avait été lancé grâce à une campagne d'affichage sur de gros panneaux de bois placés à l'entrée de communes du Grand-Duché.

Un avant-goût du programme



Mais les jeunes de la LLJ vont plus loin en allant à la rencontre du consommateur avec leur opération «Bauerehaff an der Stad - La ferme en ville», samedi 1er et dimanche 2 avril. L'initiative est soutenue par des sponsors et partenaires luxembourgeois, et en premier lieu par le ministère de l'Agriculture. Le ministre Fernand Etgen a d'ailleurs salué cette initiative.



Les éleveurs présenteront certains de leurs animaux. Ainsi, vous serez amusés de voir des cochons, vaches laitières ou à viande, des poulets ou des lapins à Luxembourg-ville! Certaines machines agricoles seront exposées. Des shows culinaires sont aussi proposés: vous verrez ainsi le Premier ministre Xavier Bettel cuisiner en compagnie de Mars Di Bartolomeo, Romain Schneider qui partagera des cuillers en bois avec Sam Tanson, ou encore Carole Dieschbourg et Fernand Etgen autour d'un même fourneau!

Les cultivateurs, éleveurs et leurs partenaires Luxlait, charcuteries Meyer, Biog (coopérative de cultivateurs labellisés bio), expliqueront leur travail, depuis la ferme jusqu'à la mise en vente.



Et bien sûr, une belle manifestation luxembourgeoise prévoit toujours de quoi se restaurer dignement: un menu luxembourgeois sera proposé, fait à base de produits du terroir, naturellement. La «Ferme en ville» débutera le samedi à 11 heures et le dimanche à 10 heures.



Tous les détails du programme sont sur le site des Jongbaueren.

