(HP/JV) - Une année seul en pleine mer à naviguer sur les eaux européennes, c'est le défi qu'un jeune résident du Luxembourg s'est lancé. Antoine Woestelandt, 18 ans à peine, de Remich, lèvera les voiles cet été.

Sans aucune expérience dans la navigation en solitaire, cet élève du Lycée Vauban est sur le point de s'embarquer pour une aventure qui l'emmènera faire escale dans 21 pays, pour en rencontrer les habitants et participer à des projets écologiques.

Son voyage commencera sur la Côte d'Azur avant de mettre les voiles sur l'Italie, la Croatie, la Grèce, Malte et l'Espagne, puis le nord vers les Pays-Bas, la Lituanie et la Finlande, avant de revenir en France.



Le futur parcours d'Antoine



"L'idée était de partir en voyage, mais je voulais faire quelque chose d'un peu différent", a expliqué Antoine. "Mon rêve, c'était de partir en bateau, faire des rencontres, m'imprégner de différentes cultures tout en prenant part à un projet écologique."

"Je pars seul, mais j'ai invité des gens à me rejoindre à bord pour quelques parties du voyage. Certains sont des amis ou de la famille, mais j'inviterai également des personnes que je ne connais pas."

"Il existe un concept similaire à BlaBlaCar, mais pour les bateaux ; ce sera une excellente manière de rencontrer de nouvelles personnes en cours de route.“

15.000€ de budget

Nourri de documentaires sur l'écologie marine et l'impact de l'homme sur les océans, Antoine a l'intention de sensibiliser l'opinion à ce sujet. Il a contacté plusieurs écoles dans les régions où il jettera l'ancre, pour y présenter des conférences sur le sujet.

Il travaillera également avec des associations et prendra part à de nombreuses initiatives, comme le nettoyage de certaines plages.

Avec un budget estimé à 15.000€ pour le voyage complet, Antoine doit encore acheter le voilier de 7m60 dans lequel il naviguera, ce qui devrait lui coûter environ 5.000€.

"Pour collecter des fonds, j'ai créé Ad[vent]ure, ma propre association, qui m'a permis de trouver des sponsors", a précisé Antoine. "Quelques sponsors locaux me soutiennent, comme la boutique Napapijri à Luxembourg."

"J'ai également reçu 1.500€ du gouvernement luxembourgeois dans le cadre de l'initiative Let's Make It Happen, et j'ai mis en place un crowdfunding. D'autres personnes m'ont financé par elles-mêmes, et j'écrirai le nom de tous les contributeurs sur la voile de mon bateau", explique le jeune homme.

Si une grande partie du budget sera utilisée pour acheter le bateau, une somme non négligeable servira également à fournir la nourriture à bord, payer les frais de port et l'équipement, et à couvrir tout coût inattendu une fois en mer.

"Je n'ai encore jamais navigué seul"

Avec quatre grands-parents résidant dans le Nord-Pas-de-Calais, Antoine est habitué aux sports nautiques. Voilà déjà plusieurs années qu'il est un kiteboarder passionné.



Il sera possible de rejoindre Antoine à bord au cours de son voyage

Antoine Woestelandt

"Je fais du kiteboarding depuis que je suis enfant, et j'ai toujours aimé les catamarans et les voiliers", a-t-il ajouté.

"J'ai pris des cours de voile en Bretagne cet hiver, où j'ai participé à une régate. J'ai aussi navigué avec un professionnel en Sicile pour en savoir plus sur les longues distances, et je me renseigne sur la navigation à l'ancienne, au cas où l'équipement électrique tomberait en panne."

"Je n'ai encore jamais navigué seul, mais ça ne me fait pas peur. J'adore la nature et les sports extrêmes, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'accomplir. Je suis impatient !".

"Quand je leur ai présenté mon projet, mes parents étaient un peu anxieux; mais tout le monde m'a apporté son soutien et mes amis pensent que c'est une excellente idée. Beaucoup de personnes ont déjà réservé leurs vacances pour pouvoir se joindre à moi en cours de route", ajoute-t-il.

Antoine espère atteindre Athènes avant le Nouvel An et a l'intention de passer quelques jours à faire du kiteboarding en Espagne.

A son retour l'été prochain, il compte poursuivre ses études de commerce, et a bon espoir de pouvoir vivre dans son bateau.

"J'adorerais pouvoir garder le bateau et y vivre", dit-il. "Mon rêve est de parvenir à le mettre à quai et d'en faire une péniche. Comme ça, je ferai des économies de loyer et je viendrai y habiter".

