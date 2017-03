Des travaux ont lieu ce week-end sur l'A13 dans le tunnel de Frisange. La circulation est déviée.



L'Administration des ponts et chaussées procède à un chantier de maintenance du tunnel de Frisange combiné à des travaux de remplacement des portes de secours dans les deux tubes ainsi qu’à la mise en place de nouvelles glissières de sécurité sur l’échangeur Frisange. Les travaux ont débuté ce vendredi matin et se poursuivent jusqu'au lundi 20 mars, 16 heures.



Des barrages et des déviations ont été mis en place:

Vendredi 17 mars de 9 h 30 à 22 heures



Fermeture du tube du tunnel Frisange en provenance de Schengen et en direction de Pétange. Barrage de la voie rapide du tunnel Frisange en provenance de Pétange et en direction de Schengen. Le trafic en provenance de Schengen et en direction de Pétange est dévié via les bretelles de l’échangeur Frisange.



Du vendredi 17 mars 22 heures jusqu’au lundi 20 mars 6 heures

Fermeture du tube du tunnel Frisange en provenance de Schengen et en direction de Pétange. Barrage de la voie rapide du tunnel Frisange en provenance de Pétange et en direction de Schengen. Fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur Frisange en provenance de Pétange et en direction de la N3. Le trafic en provenance de Schengen et en direction de Pétange est dévié via les bretelles de l’échangeur Frisange. Le trafic en provenance de Pétange et en direction de Frisange est dévié à partir de l’échangeur Altwies via la N16 et la N13 jusqu’à Frisange.



Le lundi 20 mars 2017 de 6 à 16 heures



Fermeture du tube du tunnel Frisange en provenance de Pétange et en direction de Schengen. Le trafic de l’A13 est mené en bidirectionnel dans le tube opposé du tunnel Frisange.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.