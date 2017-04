L'heure est venue de changer vos pneus! Depuis le mois d'octobre, les pneus d'hiver étaient obligatoires sur les routes luxembourgeoises.

Après Pâques, place aux pneus d'été. «A partir de 7 degrés, un pneu d'été est mieux qu'un pneu d'hiver», explique Frank Maas du «Automobile Club Luxembourg» (ACL).

A l'heure actuelle, les températures dépassent les 7 degrés en journée mais tombent vite en dessous de zéro une fois la nuit tombée. «Mais il faut envisager de remettre des pneus d'hiver à présent», souligne Frank Maas.

Ceux qui ont encore quelques doutes peuvent attendre encore un peu. En effet, il est plus sûr de conduire avec des pneus hiver en temps chaud que l'inverse.

Seul inconvénient: ils s'usent plus vite, parce qu'ils sont faits de caoutchouc et sont donc plus mous que des pneus d'été.

Trois millimètres de profondeur

La profondeur minimum légale de la bande de roulement est de 1,6 millimètre. L'ACL conseille que les pneus d'été doivent avoir au moins trois millimètres de profondeur de bande de roulement, pour davantage de sécurité.

Les pneus ne doivent pas avoir plus de cinq ans, puisque le caoutchouc s'use avec le temps. La distance de freinage devient alors plus longue et la tenue de route est mauvaise.

La date de fabrication de votre pneu est le nombre à quatre chiffres après le point de marquage sur les flancs du pneumatique.

Si vous conduisez des pneus 4 saisons, ce changement ne vous concerne pas. Ces pneus sont toujours un compromis, selon les experts des clubs automobiles, car ils ne sont jamais aussi bons que les pneus d'hiver et d'été, selon la saison.

Mais pour les personnes qui ne font pas de longues distances, c'est une alternative possible.

