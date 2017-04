(ChB) - Pour la première fois, le LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research) s'est intéressé aux différences de richesse entre femmes et hommes au Luxembourg.

Cette étude publiée le 6 avril montre qu'il existe au Luxembourg un écart de richesse entre les genres, avec des inégalités dans le patrimoine et le comportement d'investissement.

Le goût du risque du côté des hommes mariés

Une fois mariés, alors que les femmes ont un plus haut niveau d’endettement, les hommes ont tendance à prendre plus de risques et à investir leur argent. Ainsi, les femmes préféreraient épargner et les hommes investir.

Les hommes investissent une plus grande proportion de leur revenu dans des actifs financiers risqués, tandis que les femmes ont une préférence pour les actifs non financiers, comme le logement par exemple.



"Cela pourrait suggérer que les femmes préfèrent épargner et les hommes investir", explique Dr. Eva Sierminska, chercheur senior au LISER, et co-auteur du rapport.

"Les différences de richesse entre les genres existent au Luxembourg et le fait que les femmes préfèrent épargner, alors que les hommes préfèrent investir, justifie une attention accrue, car les femmes pourraient manquer l’occasion de générer de la richesse".

Intitulée «Un premier aperçu de l'écart de richesse entre les genres au Luxembourg: rapport sur la situation patrimoniale des femmes et des hommes», l'étude est basée sur les données issues de la participation du Luxembourg à une enquête européenne intitulée "Household Finance and Consumption".

Les ménages qui déclarent que l'homme a le plus de connaissances en matière de finances ont, en moyenne, un plus grand niveau de richesse nette.

L'endettement varie en fonction de notre état civil

Les niveaux d'endettement varient en fonction de l'état civil: les hommes célibataires seraient ainsi plus enclins à avoir une forme d’emprunt par rapport aux femmes célibataires.

Cependant, c'est le contraire dans les ménages: dans cette situation où la femme est considérée comme la plus compétente sur le plan financier, le ménage est susceptible d'avoir un niveau de dette plus élevé.