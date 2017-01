(kw / VO) - L'application Nightler permet à ses utilisateurs de trouver facilement des endroits où sortir au Luxembourg et recense de nombreux bars, cafés et restaurants.

L'application a deux fonctions principales.

D'une part, elle propose une carte qui indique où se trouvent les personnes que vous avez dans vos contacts et qui utilisent l'application. Elle recense les bars et les restaurants et ses utilisateurs peuvent prendre des photos, laisser des commentaires sur ces endroits et les partager avec les autres.



L'autre fonction est une carte qui indique à son utilisateur les endroits les plus fréquentés au moment où il se connecte. Ce sont les membres de la communauté qui définissent cette carte par les commentaires et les photos qu'ils postent.

Le créateur de l'application est un jeune homme de 26 ans du nom de Michel Strotz. Pour lui, "cette application est un guide pour tous ceux qui veulent sortir au Luxembourg et découvrir de nouveaux endroits".

Pour mettre son projet sur les rails, Michel Strotz a dû baser son application sur le principe du Crowdsourcing: plus les gens utilisent son application et plus utile deviendra-t-elle. Et c'est pour cette raison qu'il se concentre actuellement sur la recherche de clients.

Il travaille avec les nombreux lieux publics pour se faire connaître: "Nous sommes en contact avec plusieurs entreprises qui ont de l'influence", explique-t-il.

„Nightly“ n'est pas le premier projet de Michel Strotz.

L'application est disponible sur iOS et Androïd.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.