Par Christelle Brucker avec Diana Hoffmann et Heledd Pritchard

Jeudi soir, le centre commercial Auchan Kirchberg et le cinéma Utopolis de Luxembourg ont été évacués en urgence suite à une alerte à la bombe prise très au sérieux dans ce quartier qui abrite les institutions européennes.

Alors que les opérations se sont déroulées dans le calme dans le cinéma, l'intervention de policiers armés dans la galerie du centre commercial a provoqué un mouvement de panique générale, quelques heures à peine après l'attentat de Londres revendiqué par le groupe Etat islamique.

150 chariots et paniers payés abandonnés sur place

Il est 17h45 ce jeudi 23 mars. D'après la police, le cinéma reçoit un appel téléphonique signalant la présence de bombes dans l'enceinte de l'Utopolis et dans le centre commercial Auchan juste à côté.

La décision d'évacuer les spectateurs est prise. Les clients sortent du complexe dans le calme.

Une patrouille de police a été appelée un peu plus tôt à Auchan pour un vol. Ces agents, qui se trouvent déjà dans la galerie, reçoivent l'ordre de commencer l'évacuation des lieux. Ils seront bientôt rejoints par des policiers lourdement armés.

Pas le temps de se poser des questions, il leur faut dégager le site au plus vite pour mettre les clients en sécurité: en criant, les policiers ordonnent aux personnes qu'ils croisent de sortir immédiatement du magasin.

C'est la panique.

Les clients aux caisses abandonnent leurs chariots et paniers sur place (le personnel d'Auchan en dénombrera près de 150 au total), les gens se mettent à crier, à courir vers les sorties, se bousculent, certains tombent au sol.

Dans les boutiques, les salariés sont perdus, ils ne savent pas comment réagir. Le dernier exercice d'évacuation est bien loin. Une vendeuse dont la boutique se trouve près de l'entrée principale voit cinq officiers de police lourdement armés arriver en renfort.

Finalement, tout le monde quitte le bâtiment dans le bruit assourdissant de la sirène d'alerte qui vient d'être déclenchée.

Un message au micro évoque un "problème technique" mais personne n'y prête attention, les gens pensent juste à s'enfuir.

Dehors, certains attendront plus de 2 heures dans la rue, avant de pouvoir récupérer leur voiture au parking. D'autres trouveront refuge dans des immeubles aux alentours. Les habitants du quartier rentrent chez eux à pied.

"J'avais peur que mes enfants reçoivent une balle"

C'est ce qu'a fait Manuela. Elle habite à quelques centaines de mètres d'Auchan. Vers 17 heures, elle était partie faire quelques courses accompagnée de ses enfants. Son mari devait les rejoindre sur place pour manger ensemble au fast-food.

La soirée s'est finalement transformée en cauchemar pour cette jeune maman qui a eu peur pour sa vie et celle de ses garçons. Elle est toujours très choquée.

"On était en caisse au premier étage avec mon mari. Mes fils avaient voulu aller s'amuser à l'espace enfants alors je les y avais laissés, ils n'étaient pas avec nous dans l'hypermarché."

"Soudain, on a entendu des cris de panique. J'ai d'abord cru qu'il y avait une bagarre. Ça venait d'en bas, de l'entrée située près du restaurant de fruits de mer. J'ai essayé de regarder si je voyais quelque chose. Et puis les cris se sont amplifiés, et les gens se sont mis à courir."

"Je ne pensais qu'à mes enfants... On a couru jusqu'à la garderie et on les a récupérés, sans chaussures ni manteaux. Un agent de sécurité est arrivé et a ordonné à l'éducatrice de sortir tous les enfants qui restaient."

"L'alarme a commencé à ce moment-là. On a couru ensemble vers la sortie où se trouve le Quick. Je pensais que c'était un attentat, qu'il y avait peut-être des terroristes armés. Je me suis dit ça y est, ça arrive chez nous."

"Je me suis dit qu'il fallait que je garde mes enfants près de moi, j'avais peur qu'ils reçoivent une balle perdue... (elle fond en larmes) On est sortis, face à Luxexpo et on s'est dirigés vers la maison."

Manuela n'a pas dormi de la nuit. Ses enfants ne veulent plus retourner au centre commercial pour le moment et ils n'ont pas été à l'école ce vendredi. Seul son mari a été travailler. La famille aura besoin de temps pour oublier ce traumatisme.

Pour la jeune femme, reste une question lancinante: "Je me demande si on va devoir s'habituer à tout ça..."

"J'ai eu peur pour ma vie"

Alex, 27 ans, était venue seule chez l'opticien au premier étage de la galerie marchande, pour un test de sa vue, quand elle a entendu les cris: "Je ne savais pas ce qu'il se passait. J'ai vu les gens courir, terrifiés, leurs enfants sous le bras. La panique était bien réelle, c'était le chaos, ils couraient dans tous les sens."

"Je ne savais pas où aller pour me mettre à l'abri. On était en instinct de survie. On a eu beaucoup de chance que rien ne soit arrivé."

Elle aussi est très marquée: "J'ai eu peur pour ma vie". Une fois dehors, cette habitante du Limpertsberg n'a même pas osé prendre le bus pour rentrer chez elle. Trop peur. Elle a fait le chemin à pied.

A Luxexpo, pas d'entorse au Springbreak

Juste à côté de l'Utopolis, la foire Springbreak battait son plein dans les halls de Luxexpo The Box. Mais la police n'a pas jugé utile d'évacuer le centre des expositions où se trouvaient pourtant environ 1.500 personnes à ce moment-là:

"La direction de Luxexpo The Box a été alertée à 18h30", indique la direction de l'établissement. Nous avons immédiatement activé notre dispositif de gestion de crise qui est entré en communication avec la direction des opérations de la police."

"La police a aussitôt exclu Luxexpo The Box du périmètre de la zone critique, préconisant de ne pas évacuer le site. En concertation étroite entre les deux cellules, il a été défini que les activités pouvaient se poursuivre dans les conditions normales."

Aucune mesure de sécurité supplémentaire n'est prévue pour ce week-end, en dehors du dispositif renforcé qui est en place depuis 2015.

L'auteur risque jusqu'à 5 ans de prison

A 21h45, une fois les démineurs passés, la police a levé l'alerte. Ce matin, Auchan a rouvert ses portes et l'activité normale a repris. Les contenus des chariots abandonnés ont été triés et les propriétaires ont pu récupérer leurs courses et autres effets personnels.

Quant à l'auteur du canular téléphonique, une enquête a été ouverte et il est recherché par la police judiciaire. En cas de condamnation, il risque jusqu'à cinq ans de prison.