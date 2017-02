Par Sophie Wiessler

Comme aux mois de mai et juin 2016, de nombreux usagers de la ligne ferroviaire Metz-Luxembourg réclament un dédommagement de la part des CFL, suite à l'accident de Dudelange, le 14 février dernier.

Cet accident a en effet entraîné plusieurs jours d'immobilité sur les voies et surtout un droit de retrait de la part de conducteurs français, qui refusent encore aujourd'hui de se rendre au Grand-Duché.

Si la SNCF, par la voix de Jacques Weil, son directeur-adjoint pour la région Grand-Est, a promis des «mesures commerciales» (comme l'an passé), ce n'est pas le cas du côté luxembourgeois.

Et pour cause: Mike Van Kauvenbergh, en charge de la communication des CFL avait déjà l'an passé apporté un élément de réponse à cette question. Et il est très simple: les CFL sont «dispensés de tout dédommagement».

Pourquoi? Parce qu'un «arrêté grand-ducal de 2009 le spécifie clairement. Rien ne sera fait pour dédommager les voyageurs», avait-il poursuivi.

Un arrêté grand-ducal pour contourner les lois européennes

Mais pour comprendre tout ceci, il faut remonter quelques années en arrière.

Entré en vigueur depuis le 3 décembre 2009, un règlement européen avait pour but «de sauvegarder les droits des voyageurs ferroviaires et d’améliorer la qualité et l’efficacité des services ferroviaires afin d’aider à accroître la part du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de transport». Jusqu'ici tout va bien.

Ce règlement, toujours en vigueur, uniformise donc des règles, applicables à tous les pays de l'UE, en matière de voyages ferroviaires. L'indemnisation en faisant bien évidemment partie.

Toutefois, les dispositions de ce règlement européen ne s'appliquent pas toutes de la même manière au Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois a en effet demandé plusieurs dérogations.

Et c'est là que tout change. S'il s'agit d'un voyage à l'intérieur du pays ou en direction de la Grande Région, seules certaines dispositions du règlement européen sont obligatoirement observées.

Que dit clairement cet arrêté?

Plusieurs mesures ne sont ainsi soumises à aucune sanction. Celles-ci ne s'appliquent qu'aux voyages internationaux, mais pas à ceux prestés à l'échelle du Luxembourg ou de la Grande Région.

Et parmi les dérogations mises en place au Grand-Duché figurent bien évidemment l'indemnisation. Les CFL n'ont donc pas...:

l’obligation de fournir aux voyageurs des informations préalables au voyage, (les horaires et conditions pour le voyage le plus rapide et pour les tarifs les plus bas, l'accessibilité...)

(les horaires et conditions pour le voyage le plus rapide et pour les tarifs les plus bas, l'accessibilité...) l'obligation de fournir aux voyageurs des informations pendant le voyage (services à bord, gare suivante, retards, correspondances principales et questions relatives à la sécurité et à la sûreté)

(services à bord, gare suivante, retards, correspondances principales et questions relatives à la sécurité et à la sûreté) d'obligations relatives à la responsabilité en matière de retards , de correspondances manquées et d’annulations

, de correspondances manquées et d’annulations l’obligation de proposer le remboursement ou le réacheminement en cas de retard de plus de soixante minutes;

ou le réacheminement en cas de retard de plus de soixante minutes; l’obligation d’indemniser les voyageurs lorsque le retard n’a pas donné lieu au remboursement du billet;

lorsque le retard n’a pas donné lieu au remboursement du billet; l’obligation d’assistance aux voyageurs en cas de retard de plus de soixante minutes.



C'est donc clairement écrit: les CFL ne sont pas obligés d'indemniser les voyageurs mécontents, ou de donner des informations relatives aux trajets effectués.

