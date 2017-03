(VO/AF) - D'après la SNCF, un problème technique en cause dans l'accident ferroviaire du 14 février se serait reproduit à plusieurs reprises depuis l'accident.



Dans une note interne de la SNCF, on apprend qu'un dysfonctionnement technique se serait répété quatre fois depuis la catastrophe de Bettembourg. Cette note, mise en ligne par l'Association des Voyageurs du TER Metz-Luxembourg AVTERML «est une note interne faite par des cheminots et pour des cheminots», déplore Didier Wallerich, directeur des affaires publiques et de la communication externe à la SNCF Grand Est, joint par wort.lu vendredi. La veille, lors du déjeuner des «Râleurs du TER» à l'invitation du syndicat luxembourgeois Syprolux, ce point délicat avait été abordé.



«Il faut faire attention à l'interprétation que l'on peut faire de ce genre d'information lorsqu'elle est extraite de son contexte», avait-il mis en garde.



Peut-être ne saura-t-on jamais ce qui s'est passé



La similitude dans le problème évoqué dans cette note interne de la SNCF est le problème de communication entre le système de signalisation au sol et la rame.



«En ce qui concerne l'accident de Bettembourg, il n'y a pas eu de répétition non plus, mais on n'en connaît pas la raison pour le moment. Les CFL ont vérifié la signalisation après l'accident et le sol était conforme. On ne sait pas pourquoi l'engin moteur n'a pas reçu l'information. À cela s'ajoute le facteur humain: il existe plein de possibilités pour que le conducteur n'ait pas tenu compte du signal d'arrêt, comme nous le disait hier Mme Bianchy, la présidente du Syprolux: peut-être a-t-il été aveuglé par le soleil, peut-être qu'on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé.»



Des vérifications accrues



Dans des analyses faites après le 21 mars, il a été vu que «l’avertissement situé un peu avant l’arrivée à Luxembourg a fait l’objet en une semaine de 4 ‘non-répétitions du signal à bord’».



Des défauts qui concernent tous la même rame, pourtant vérifiée par la SNCF: le contact d'une brosse, située sous la locomotive, ne se serait pas fait avec le système de signalisation qui se situe au sol, entre les rails. Ce système, le Memor II+ qui aide à la conduite et n'est pas un système de sécurité, transmet le signal au conducteur dans la cabine.



Ce qui est expliqué dans cette note interne «n'est pas normal, mais pas inquiétant non plus», explique Didier Wallerich. «Ce type de problème arrive aussi bien au Luxembourg qu'en France. La sécurité repose sur le conducteur. S'il y a une défaillance du conducteur, le système prend le relais. Pour qu'il y ait un accident, il faut qu'il y ait plusieurs anomalies.»

De nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place et s'ajoutent aux six qui ont déjà été prises.

L'une d'elles consiste à vérifier tous les 28 jours les brosses au lieu de tous les 56 jours. Lors de cette surveillance, les ateliers de maintenance régleront la hauteur de la brosse pour la positionner à la cote la plus basse autorisée afin de prévenir tout problème de contact.



Il est également question de renforcer le dialogue concernant la sécurité et les interfaces entre la conduite, le matériel roulant et l'infrastructure.



Les liaisons entre le sol et les engins moteurs seront désormais vérifiées tous les 15 jours, annonce encore la SNCF dans cette note interne.



