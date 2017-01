(MM) - En 2016, seulement 8% des résidents n'ont communiqué aucune information personnelle sur internet. Paradoxalement, les jeunes (16-24 ans) ont fourni plus de données, mais se sont mieux protégés.

C'est ce que révèle une étude du Statec sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) au Luxembourg.

Tracer un internaute

Concernant les ménages résidents, 97% ont un accès à internet, soit 7% de plus qu'en 2011. Parmi eux, 95% se connectent tous les jours et 83% le font sur leurs smartphones.

Les jeunes sont ceux qui se livrent le plus sur internet. Parmi les 16-24 ans, 98% ont communiqué des informations personnelles (noms, adresse, numéro de carte de crédit, photo...) contre 94% pour les 35-44 ans ou 86% pour les 55-64 ans, la catégorie d'âge qui communique le moins d'informations.

De plus, les 16-24 sont ceux qui connaissent le moins le principe des cookies (65%, contre 78% pour les plus de 24 ans), les fichiers qui permettent de tracer un internaute lorsqu'il surfe sur internet.

Les mails et l'actualité en tête

Même si les 16-24 sont également ceux qui lisent le moins les déclarations de confidentialité, ils gèrent beaucoup plus l'accès à leurs informations personnelles. 70% interdisent la localisation géographique et 87% limitent l'accès à leurs profils ou contenu sur les réseaux sociaux. Comparés aux catégories des plus de 35 ans (56% interdisent la localisation et 51% limitent l'accès à leurs profils), les jeunes se protègent donc mieux en limitant l'accès aux informations.

Les activités les plus courantes de l'ensemble des internautes sont la gestion de mails (95%), la lecture de sites d'actualités (89%) et la recherche de biens et services (88%). Chez les moins de 35 ans, une autre activité est très populaire: Youtube, utilisé par 94% de cette catégorie d'âge.

