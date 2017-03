A partir du lundi 3 avril, la vitesse sera limitée à 30 km/h dans la rue de Gasperich, entre la rue Gioacchino Rossini et la rue Giuseppe Verdi, tronçon de quelque 200 mètres situé aux abords de l’école fondamentale de Gasperich, du foyer scolaire ainsi que de l’église.

A cet effet et pour améliorer la qualité et la sécurité des itinéraires piétonniers, la chaussée a été rétrécie et le trottoir élargi à cet endroit.

"L’instauration de la limitation de vitesse à 30 km/h assure une meilleure sécurité d’une part pour les usagers les plus vulnérables, tels que les piétons, cyclistes et enfants, et d’autre part aussi pour les automobilistes eux-mêmes, qui sont dès lors davantage sensibilisés à une cohabitation avec les différents usagers de la route", précise la Ville de Luxembourg.

A 30 km/h, la distance d’arrêt est réduite de moitié par rapport à une vitesse de 50 km/h et le champ de vision du conducteur est élargi, ce qui lui permet de mieux percevoir les personnes au bord de la chaussée.

Par ailleurs, la zone 30 km/h permet de réduire le trafic, le bruit et la pollution dans les quartiers résidentiels, augmentant sensiblement la qualité de vie des habitants.

