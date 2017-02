(AF) - La brasserie de Neumünster dans le Grund a présenté un projet original sur une durée de six semaines. Ce projet vise à promouvoir l'intégration des réfugiés par l'échange culturel et culinaire. Et? Vous êtes invités à participer!

En collaboration avec plusieurs associations luxembourgeoises, A La Table du Monde propose de faire découvrir la culture d'étrangers vivant au Luxembourg à travers leur cuisine.

Vous êtes reçu avec le sourire.

Steve Eastwood

Le projet a débuté en janvier et dure jusqu'au 26 février. Le concept: proposer des soirées à thème dont les repas sont cuisinés par des réfugiés. Et lors de la réservation, vous pouvez aussi inviter un ou plusieurs réfugiés autour de la table d'hôtes. Un programme propose chaque jour des spécialités de différents pays: Nigéria, Sénégal, Erythrée, Syrie, Irak, Afghanistan… En plus de diverses animations: musique, documentaires, films…



Le prix d'un repas s'élève à 15 euros. Les bénéfices sont versés aux associations participantes. Il est possible d'apporter des vêtements ou autres lors de votre venue: se renseigner sur le site alatabledumonde.lu.



La réservation doit se faire 24 heures à l'avance. La table d'hôtes A la Table du Monde est ouverte tous les jours midi et soir, sauf le dimanche soir. Le buffet unique est à 15 euros, sauf le dimanche: 30 euros. Réservation par mail: info@abbaye.lu, par téléphone au 26 20 52 981 ou via le formulaire du site.



