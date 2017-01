(SW) - Les adeptes de bonnes affaires vont être ravis: l'Autofestival 2017 commence ce week-end du 28 janvier jusqu'au 6 février prochain.

La 53ème édition sera «riche en nouveauté» si l'on en croit l'ADAL et la FERGALUX, les deux associations représentant les concessionnaires et les garagistes du Grand-Duché.

Des nouveautés qui seront tournées cette année vers les modèles électriques, que le gouvernement, à l'image de François Bausch, souhaite mettre en avant.

Pour cela, le ministre a mené une grande opération à travers la réforme fiscale, qui est entrée en vigueur le 1er janvier dernier et qui prévoit deux volets concernant cette mobilité électrique.

Et les concessionnaires de l'Autofestival ont été avertis: «Il faut qu'ils insistent sur les avantages de l'électrique et de l'hybride: je veux multiplier le nombre de voitures hybrides dans le pays.»

91 garages sur l'ensemble du pays

122 nouveaux modèles seront présentés cette année par pas moins de 57 marques automobiles. Mais attention: la digitalisation concurrence fortement ce rendez-vous incontournable des Luxembourgeois.

«La constatation de l’importance de l’Internet et de la digitalisation en général a mené les associations à une remise en question et à l’élaboration d’une nouvelle approche, soucieuses d’assurer la pérennité et la popularité du rendez-vous majeur et festif du secteur automobile luxembourgeois», a souligné Philippe Mersch, président de la FERGALUX.

Du 28 janvier au 6 février, 91 garages de l’ensemble du pays ouvriront leurs salles d’exposition aux visiteurs pendant la semaine et lors des ouvertures dominicales.

