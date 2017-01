(VO/MF) – C'est rare, mais c'est officiel cette fois puisque la météo le permet! L'étang de Kockelscheuer, à proximité immédiate de Luxembourg, est ouvert «exceptionnellement» à tous les amateurs de patinage à partir de ce mercredi et jusqu'à dimanche inclus. C'est Lydie Polfer, bourgmestre de la capitale, qui a annoncé la bonne nouvelle ce matin.



Seule restriction: apporter ses propres patins car la patinoire couverte de Kockelscheuer ne loue pas le matériel.

"On a déjà fait l'expérience et nos patins de location ont été abîmés par le béton du chemin", explique un responsable de la patinoire. "De plus, la couche de glace de l'étang est pleine de petits cailloux qui cassent la lame des patins".



Normalement, l'étang est inaccessible et il est interdit à la promenade ou au patinage même s'il est gelé, c'est l'article 5 du règlement de police. Seule la bourgmestre peut le contourner et déclarer l'étang praticable.

Ce qui est le cas grâce aux températures largement négatives de ces huit derniers jours qui ont permis à une épaisse couche de glace de se former en surface. La couche atteint «plus de 50 cm d'épaisseur» par endroit, comme la Ville a pu le mesurer.

A partir de ce mercredi après-midi, l'étang de Kockelscheuer sera ouvert au patinage entre 12 heures et 17 heures et ce jusqu'à dimanche inclus. Durant cette plage horaire, les pompiers de la Ville surveilleront le site et ses abords.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.