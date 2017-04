(AF) - Tous les foyers d'accueil ne sont pas équipés d'une cuisine. La plupart des réfugiés voudraient pouvoir préparer eux-mêmes leurs repas. Mais pas tous.



Seuls 32 foyers sur les 86 gérés par l'OLAI (Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration) sont équipés d'une cuisine, indique Corinne Cahen, ministre de la Famille et de l'Intégration, dans une réponse parlementaire adressée à la députée Françoise Hetto (CSV).



Les centres d'hébergement qui ne sont pas équipés d'une cuisine reçoivent pour leurs résidents des repas préparés et livrés. Ce système est source de mécontentements. Ces protestations ne portent pas sur la qualité des repas proposés, mais ont plutôt comme source des divergences culturelles. Tous les centres ne pourront cependant pas être équipés d'une cuisine.



En fait, préparer le repas pour soi et les siens est, outre une occupation, un lien important et affectif avec les habitudes familiales et familières. Toutefois, précise la ministre, «Si certaines personnes se plaignent de ne pas pouvoir faire la cuisine elles-mêmes, d'autres personnes, et notamment les hommes seuls, les personnes à mobilité réduite et les personnes vivant dans des foyers éloignés, apprécient le service de livraison de repas ou le fait de bénéficier d'une cantine sur place».



Quant aux nouvelles structures d'accueil, elles sont provisoires et l'investissement pour y installer des cuisines serait trop important. Par contre, toutes les futures structures modulaires seront équipées de cuisines.



