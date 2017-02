(AF) - Selon une étude de la Fondation Cancer au Luxembourg, les jeunes de 18 à 24 ans fument de plus en plus, alors que leurs aînés au contraire, délaissent de plus en plus la cigarette.



Le nombre total de fumeurs n'a pas beaucoup diminué ces dernières années, indique la Fondation Cancer qui a fait réaliser une enquête par TNS ILRES sur la consommation de tabac en 2016.

Les 18-24 ans représentent 26% des fumeurs, soit 3% de plus en 2016 qu'en 2015. On observe en revanche une baisse chez les 25-34 ans qui étaient 29% des fumeurs en 2015 pour 25% en 2016: « le meilleur résultat jamais enregistré dans cette tranche », souligne la Fondation Cancer.

Le pourcentage de fumeurs de tous âges s'élevait à 25% de la population en 2007. Il se situe en 2016 à 20%. Les fumeurs quotidiens représentaient 21% de la population en 2007 et 15% en 2016.

Le nombre de fumeurs total est quasiment stable depuis 2013 (21 à 20%).



23% des fumeurs sont des hommes, et 18% sont des femmes.

Chez les 15-24 ans, un jeune sur cinq fume la shisha.



4.000 personnes fument à l'aide d'une cigarette électronique, soit moins de 1% de la population.



Chaque année, 1.000 personnes meurent à cause du tabac au Luxembourg et plus de 80 des suites du tabagisme passif.



Cette enquête a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population, soit 3.772 personnes de 15 ans et plus.



