Une capsule biodégradable et comestible à base d'algues pourrait éliminer les déchets dus aux bouteilles en plastique.

Conçue par Skipping Rocks Lab, cette alternative à la bouteille en plastique est l'objet d'une campagne de financement participatif sur Crowdcube qui bat son plein puisqu'elle a doublé son objectif de 400.000 livres sterling (environ 470.000 euros) en quelques jours.

Les capsules Ooho! sont des paquets d'eau souples, qui peuvent être consommés en entier ou "pelés" pour laisser s'échapper le liquide qu'elles contiennent : il peut s'agir d'eau, mais aussi d'alcool, de soda ou même de cosmétiques. Le matériau utilisé, à base d'algues, est moins cher que le plastique, selon ses concepteurs.

Le matériau et la technologie de production sous-jacente sont en cours de développement depuis deux ans, et depuis six mois les capsules Ooho! ont été présentées et essayées dans tout le Royaume-Uni, notamment à Londres, au Borough Market et au Design Museum.

Les créateurs de cette goutte d'eau portable envisagent de la présenter dès 2018 dans le cadre d'autres événements majeurs, en particulier lors du marathon de Londres et du festival de musique de Glastonbury.

"Ooho! peut être une solution mondiale pour le transport de l'eau et des boissons", expliquent les fondateurs sur la page de présentation de leur campagne de financement.

Ces derniers ont par ailleurs un second projet en cours : ils recherchent d'autres utilisations possibles pour les emballages à base d'algues.

