L'Europe regorge de destinations printanières et colorées à (re)découvrir au moment de Pâques. Nous avons réalisé une sélection spéciale pour ce week-end prolongé.

Colmar, France Avec ses maisons pastel à colombages et ses balcons fleuris, la ville alsacienne de Colmar (Haut-Rhin) prend de ravissantes couleurs à Pâques. De la dernière semaine de mars à la mi-avril, la ville accueille deux grands marchés qui rassemblent 70 exposants, notamment des vignerons locaux. La région pittoresque aurait notamment inspiré les décors du film "La Belle et la bête" avec Emma Watson.

Vienne, Autriche Les amateurs de musique apprécieront Vienne en tant que destination de Pâques. Les représentations en plein air des opéras de Mozart et les concerts au Golden Hall du Muzikverein se multiplient à cette saison. Face au palais de Schönbrunn, le marché de Pâques est des plus romantiques grâce à son cadre spectaculaire. Plus de 60 exposants proposent des spécialités de saison, de l'artisanat, des ateliers de Pâques et une chasse aux oeufs.

Édimbourg, Écosse Cette année, le Jardin botanique royal d'Édimbourg défie les chasseurs d'oeufs de Pâques avec un nouveau jeu de piste. Ils doivent aider le "Botanics Bunny" à retrouver les ingrédients nécessaires à l'élaboration de sa nouvelle barre chocolatée. Au château d'Édimbourg, les familles assisteront à un spectacle de marionnettes, tandis que le palais de Holyrood proposera une très chic chasse à l'oeuf Fabergé.

Prague, République tchèque À Prague, une randonnée permet de découvrir les traditions locales associées à la fête de Pâques, notamment dans le domaine culinaire. Place de la vieille ville, un marché aux airs festifs permet de profiter de la musique folklorique et de l'artisanat local.

Rostock, Allemagne Rostock est une ville portuaire et côtière appréciée des locaux pour ses façades bariolées et ses activités de Pâques. L'annuel feu de joie qui illumine les cieux en bord de mer connaît un succès particulier. Le marché de Pâques se compose de 80 étals remplis de gourmandises et d'objets artisanaux.

