(ChB) - C'est bien connu, l'amour rend aveugle, mais mieux vaut retrouver la vue rapidement sur le web pour ne pas tomber dans le piège d'escrocs en tous genres.

Que deux personnes engagées dans une relation sérieuse partagent des photos intimes ou érotiques n'est pas nouveau. Ce qui a changé à l'ère du numérique est la vitesse avec laquelle ces photos sont non seulement partagées mais aussi copiées et publiées sur diverses plateformes et donc rendues accessibles à des centaines de milliers de personnes dans le monde entier.

Même une photo supprimée aussitôt après sa publication sur le net peut entre-temps avoir été copiée des centaines de fois et publiée sur d'autres sites. Dès lors que l'image a été téléchargée, elle échappe à tout contrôle.

Le "sexting"

C'est quoi - Le sexting, soit la contraction des mots anglais "sex" (sexe) et "texting" (envoi de messages textuels via SMS). En clair, il s'agit de s'échanger des messages ou des photos intimes via téléphones portables et/ou réseaux sociaux. Le phénomène est surtout répandu chez les adolescents et les jeunes adultes. Le plus souvent, les photos intimes sont prises dans le cadre d'une relation amoureuse.

Ce qu'on risque - Voir ses photos, censées être réservées à un usage privé, diffusées partout sur le web ou ailleurs! Pour une mauvaise plaisanterie, pour une vengeance, pour faire du mal délibérément, il se peut que d'anciennes relations amoureuses fassent circuler ces photos. Sans compter que personne n'est à l'abri d'une mauvaise manipulation, tout simplement.

Le conseil de Bee Secure - Il vaut mieux ne pas sauvegarder des photos ou vidéos intimes qui peuvent avoir de lourdes conséquences.

La "Love scam" ou "Romance scam"

C'est quoi - Vous avez trouvé votre partenaire idéal via les réseaux sociaux: vous ne l'avez jamais rencontré, mais vous êtes sûr d'avoir trouvé l'âme sœur. Cela fait des semaines, voire des mois, que vous vous écrivez tous les jours. Vos sentiments sont sincères et ses photos très attrayantes. Vous souhaitez le/la rencontrer mais, malheureusement, il ou elle est actuellement en voyage à l'étranger où on lui a volé son portefeuille. Impossible donc de venir vous voir. Bien évidemment, vous le/la dépannez avec quelques milliers d'euros afin qu'il/elle puisse obtenir les documents nécessaires et acheter un nouveau billet d'avion.

Ce qu'on risque - Ces escrocs professionnels mènent par le bout du nez plusieurs personnes en même temps. Ils savent comment construire une relation de confiance pour ensuite inventer une histoire qui semble logique et demander de l'aide financière. Ils ne visent qu'une seule chose: voler l'argent de leurs victimes.

Le conseil de Bee Secure - Dès le début de la relation, soyez extrêmement vigilant. N'envoyez, en aucun cas, des photos de vous nu(e) ou bien des informations privées. Ces données pourraient être utilisées par l'escroc pour vous faire chanter. Si votre "âme soeur" en ligne vous demande subitement de l'argent, cela doit vous alerter!

Le chantage à la webcam

C'est quoi - Se filmer dénudé devant une webcam lors d'une conversation qu'on pense totalement privée.

Ce qu'on risque - C'est l'une des arnaques les plus anciennes et les plus répandues. Une femme séduisante invite son interlocuteur masculin à participer à un chat via webcam. Au cours de la discussion, la femme commence à se déshabiller et réussit à convaincre l'homme de faire de même. Ce que ce dernier ignore: son striptease supposé privé devant la webcam est enregistré et sera utilisé pour démarrer un chantage.

Le conseil de Bee Secure - Une règle d'or: ne jamais publier sur le web des images de soi nu, en photo ou via webcam. Si cela vous est arrivé, sachez que même si vous payez, vous n'avez aucune garantie que ces images soit supprimées et que le chantage s'arrête! Portez plainte immédiatement auprès de la police. Si vos photos sont publiées sur les réseaux sociaux ou d'autres sites, demandez aux responsables des sites de les supprimer.