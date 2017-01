(MM) - Une étude TNS Ilres révèle que le foot est le sport le plus suivi par les résidents, autant sur le plan national que international.

Un succès pas si étonnant, puisque c'est également le sport le plus populaire en Europe.



Sur le plan national, 17% des résidents suivent de manière régulière le football. Le cyclisme (8%) et les sports automobiles (4%) complètent le podium, suivis à égalité avec le basketball (4%) et le tennis (4%). 31% avouent ne pas suivre un sport régulièrement et 13% ne témoignent aucun intérêt.

Engouement plus prononcé au niveau international

Au niveau de l'actualité sportive internationale, l'engouement est un peu plus prononcé. Si le même nombre de personnes ne témoignent aucun interêt pour le sport (13%), seulement 21% ne le suivent pas régulièrement.



Le foot est toujours le sport le plus suivi par les Luxembourgeois (29%). Les sports automobiles (9%) et cyclisme (8%) sont encore sur le podium, mais de manière inversée. En bas de classement, on apprend que les fléchettes (1%) sont aussi suivies que le handball (1%).



Le tennis est suivi par 6% des sondés, un intérêt certainement renforcé par les bons résultats récents de Gilles Muller, désormais 28ème au classement mondial.

