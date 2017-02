Par Nadia Lallemant



Un événement hors du commun se déroule ces 17 et 18 février à Bastogne, à quelques kilomètres de la frontière grand-ducale, dans le cadre du rallye automobile Legend Boucles.

Une table de restaurant prévue pour 22 convives est installée dans une nacelle perchée à 50 mètres de haut, avec vue sur Bastogne et les départs du célèbre rallye automobile.

Un repas hors du commun dont l’initiative revient à Frédéric Caprasse, pilote de rallye: "Ce concept de restaurant éphémère a déjà fait le tour du monde, ça m’a plu", précise-t-il.

"La nacelle est chauffée et protégée du vent et de la pluie. Cet événement unique en province de Luxembourg a été lancé officiellement en décembre grâce à l’accord des autorités communales de Bastogne. Il devrait être proposé, pour la première fois, à nos voisins grand-ducaux, dans les prochains mois."

Le chef cuisine directement devant les convives

B4 events

Un vide juridique en cause

Les négociations sont, en réalité, toujours en cours. En neuf ans, les demandes adressées à l’inspection du Travail et des Mines par la société Dinner in the sky et par des organisateurs privés, n’ont jamais abouti.

La société B4 Events, basée à Huldange, qui a notamment à son actif le concert de David Guetta en Belgique ou les "Plaisirs d’hiver" à Charleroi, a pris le relais voici six mois, avec l’espoir de faire mieux que ses prédécesseurs.

"L’ITM ne donne pas son autorisation car elle considère qu’il s’agit d’une grue et qu’il y a un vide juridique à ce sujet dans la législation luxembourgeoise", précise Philippe Delhaes, le patron de B4 Events.

Peut-être à Esch ou Luxembourg au printemps

"Nous avons présenté un nouveau dossier en expliquant que la nacelle et la grue forment un tout et qu’elles doivent être reprises dans la catégorie attractions foraines."

L’organisateur est confiant: si le dossier est revu dans ce sens par l’ITM, elle se déclarera alors incompétente pour le gérer et une demande de permis de classe II devra être introduite auprès du bourgmestre de la ville choisie.

B4 Events espère obtenir une autorisation ce mois-ci afin d’organiser l’événement à Luxembourg ou à Esch-sur-Alzette en avril ou en mai.