(ChB) - Vous souffrez de douleurs aux cervicales? Vous êtes-vous déjà demandé si cela pouvait avoir un lien avec votre utilisation du smartphone? En effet, ces problèmes de dos sont de plus en plus fréquents et ont même un nom. Ce qui inquiète le député libéral Gusty Graas:

"Selon les observations de l'organisation Eurospine, la plus grande représentation en Europe de spécialistes de la colonne vertébrale, la cervicalgie de textos compte désormais parmi les maladies professionnelles les plus répandues."

"Ce text neck syndrom se manifeste par des douleurs au niveau du cou et des épaules, induites par la posture statique prolongée du cou lorsqu'on utilise un smartphone. Il est également avancé que ce syndrome peut, à moyen terme, être source de céphalées, de troubles de la statique vertébrale et de troubles musculo-squelettiques."

De plus en plus de patients concernés

Il a ainsi demandé à la ministre de la Santé, Lydia Mutsch, si on observait également ce phénomène au Luxembourg. Elle confirme:

"Depuis quelques années, les médecins sont confrontés à des patients de plus en plus jeunes qui se plaignent de douleurs et/ou de contractures musculaires de la colonne cervicale associées à des céphalées ou des tendinites des membres supérieurs. Ces symptômes seraient dus à l'addiction des jeunes aux textos et/ou à la vision de films sur leurs GSM et portables."

"Le fait de conserver la tête baissée trop longtemps en avant entraîne une hypersollicitation des muscles du cou, un blocage du cou et une hyperextension de la colonne cervicale qui seraient à l'origine des douleurs."

"Plus l'inclinaison de la tête est grande, plus la tension supportée par les muscles du cou est importante. Il n'a pas été clairement démontré si cette position entraîne des séquelles plus ou moins permanentes à long terme chez les plus jeunes. Il est important que la prévention passe par la sensibilisation."

La ministre souligne que les médecins du travail au Luxembourg sont attentifs aux risques engendrés par les nouvelles technologies et qu'ils font de la prévention auprès des salariés qui doivent utiliser un écran pendant leur travail.

Un règlement grand-ducal spécifique existe d'ailleurs en la matière (4 novembre 1994 sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur les équipements à écran de visualisation).

Concernant plus particulièrement les jeunes, elle rappelle l'importance de préserver un minimum d'activité physique.